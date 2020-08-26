Без сиру - це гамбургер? Зеленський в масці заглянув в МакДональдз (відео)

Володимир Зеленський під час робочого візиту в Дніпропетровську область вирішив зайти в МакДональдз і замовити їжу для себе і своїх супутників.

Президент зайшов, як і належить, в масці, замовив нагети, кілька видів соусів, бургери, картоплю фрі, напої.

Разом із Зеленським МакДональдз в Дніпрі відвідали голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, охоронці - всього шість осіб.

Єрмак уточнив у касира "Без сиру - це гамбургер?", але Зеленський відповів голові ОП "Так" замість працівниці ресторану.

Володимир Зеленський зайшов в МакДональдз перекусити (відео: YouTube)

Коли компанія вже збиралася сісти за стіл, до них підійшов відвідувач і попросив зробити фото з його дочкою. Президент був не проти.

Зеленський в Макдональдзі Дніпра сфотографувався з дівчинкою (скрін відео)

Зазначимо, що Володимир Зеленський не раз говорив, що останнім часом віддає перевагу здоровій їжі. Але іноді може побалувати себе фастфудом. Остання його публічна поява в Макдональдзі була ще в листопаді 2019-го. Тоді він за кермом Tesla замовив каву в ресторані швидкого харчування.

Раніше ми писали також, що Володимира Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки.