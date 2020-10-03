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Син знає, кого захищає матуся: вперше в ЗСУ жінка очолила взвод управління артдивізіону

Субота 03 жовтня 2020 08:35
Син знає, кого захищає матуся: вперше в ЗСУ жінка очолила взвод управління артдивізіону
Офіцер ЗСУ Любов Плаксюк (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Любов Плаксюк у 2019-му отримала нагороду "Людина року" в номінації "Охорона та оборона"

В українській армії вперше жінка-офіцер очолила взвод управління самохідного артилерійського дивізіону "Гіацинтів-С". Молодший лейтенант Любов Плаксюк підписала контракт із ЗСУ в 2016 році та вирушила на фронт на Донбасі.

За словами військової, у неї було відчуття, що їде саме туди, куди потрібно. Про це передає АрміяInform.

Артилеристка до цього була вчителем історії та права, працювала в школі під Житомиром, хоча ще в дитинстві мріяла про військову кар'єру. Після російської інтервенції в Україну переглянула свою життєву стезю та пішла захищати країну від окупантів.

Як зізналася офіцер, її перша ротація проходила в бліндажах, і аскетизм побутових умов Любов зовсім не лякав.

"Доводилось обживатися на нових місцях по-домашньому. Утеплили стіни, оздобили дитячими малюнками, побудували невеличку кухню. На кожній позиції був зі мною державний прапор", - розповіла командир взводу.

Спочатку їй запропонували посаду радіотелефоніста у 14-му батальйоні територіальної оборони "Черкаси". За кілька місяців стала командиром відділення. Згодом потрапила до артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Вона була командиром відділення зв'язку, командиром відділення управління, виконувала обов'язки офіцера-психолога одного з самохідних дивізіонів артилерійської бригади.

Знайомство Плаксюк з артилерійськими установками почалося зі 152-мм дивізійної самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С". А коли побачила "Гіацинти-С" і вперше проїхалася на машині, то відчувала гуркіт мотора, від якого перехоплює подих.

"Зрозуміла, що це моє. Придивилася до роботи номерів розрахунку, прочитала кілька книжок з артилерії. Поступово вивчила конструкцію самохідної артилерійської гармати 152-мм калібру та зробила дебютний постріл з неї на полігоні в Гончарівському на Чернігівщині", - розповіла Любов.

За час служби військова навчилася миттєво реагувати на зміну ситуації, швидко приймати правильні рішення, швидко рахувати установки для стрільби, вираховувати поправки для ведення вогню.

"Якщо потрібно ціль "подавити", аби вона не змогла працювати, достатньо потрапити снарядом від гармати "Гіацинт-С" у радіусі 50 метрів. Якщо ж стоїть завдання знищити її, тоді потрібне точніше влучання. А якщо отримуєш під час навчань завдання "заборона дії", то достатньо стріляти в район розташування цілі. Артилерія - дуже складна наука, але від цього й цікавіше її опановувати. Самопідготовка ніколи не зупиняється", - пояснила офіцер.

Син знає, кого захищає матуся: вперше в ЗСУ жінка очолила взвод управління артдивізіону

Любов Плаксюк очолила взвод управління артдивізіону "Гіацинтів-С" (фото: armyinform.com.ua)

Сім'я підтримує її вибір. 6-річний син знає, де служить матуся і кого захищає, і теж хоче піти до армії.

Торік Плаксюк отримала нагороду "Людина року - 2019" в номінації "Охорона та оборона".

Любов мріє очолити єдиний в ЗСУ дивізіон "Гіацинтів-С".

Син знає, кого захищає матуся: вперше в ЗСУ жінка очолила взвод управління артдивізіону

Офіцер ЗСУ Любов Плаксюк (фото: armyinform.com.ua)

Раніше ми писали про те, що на Донбасі 23-річна Христина командує відділенням морпіхів. Дівчина відверто розповіла про своє покликання захищати рідну країну.

Також повідомлялося, що вчинок 93-річної львів'янки, яка віддала бійцям ЗСУ всі гроші, досі розчулює українців.

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