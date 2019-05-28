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Син української співачки-"запроданки" закрутив роман з юною моделлю (фото)

STYLERПерсони    28.05.2019 - 13:03
Син української співачки-"запроданки" закрутив роман з юною моделлю (фото)
Син Наташі Корольової закрутив роман з моделлю Машею Слугіною (фото: instagram.com/slugina_64)

Син Наташі Корольової почав зустрічатися з Марією Слугіною

Син співачки-українофобки Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) закрутив роман з юною російською моделлю Марією Слугіною. Про те, що єдиний син уродженки Києва перебуває у відносинах, шанувальники 45-річної артистки дізналися з соціальних мереж.

Син української співачки-&quot;запроданки&quot; закрутив роман з юною моделлю (фото)

Наташа Корольова (фото: instagram.com/koroleva__star)

Так, на деяких знімках, опублікованих в Instagram-акаунті Слугіної, видно, як вона позує в ніжних обіймах 17-річного Архипа. Судячи з усього, останнім часом починаюча модель дуже часто проводить вихідні та вільний час в компанії не тільки свого коханого, але і його батьків.

Одну фотографію, на якій Маша відпочиває з Архипом, Наташею Корольовою, Тарзаном і друзями зіркового сімейства, дівчина підписала так: "Прекрасні вихідні в чудовій компанії".

 

Маша Слугіна в компанії Наташі Корольової, Тарзана і Архипа (фото: instagram.com/slugina_64)

Тим часом, самі Корольова і Тарзан відносини свого чада ніяк не коментують. Але, швидше за все, схвалюють нову пасію сина.

Додамо, що про Слугіної відомо небагато. Як вдалося з'ясувати, проаналізувавши її профілі в соцмережах, дівчина займається модельним бізнесом. Більш того, вона вже встигла тріумфувати на кількох конкурсах краси, де її зовнішність була відзначена різними титулами.

 

Маша Слугіна - починаюча модель (фото: instagram.com/slugina_64)

Нагадаємо, що Наташа Корольова, якій заборонено в'їзд в Україну через поїздки в анексований Крим, часто погано висловлювалася про українців і владу.

Крім того, під час одного з фестивалю виконавиця пісні "Маленькая страна" образила жителів Білорусі.

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