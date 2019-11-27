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Син Софії Ротару відхрестився від допомоги українським військовим: ми хочемо миру всім

STYLERПерсони    27.11.2019 - 13:14
Син Софії Ротару відхрестився від допомоги українським військовим: ми хочемо миру всім
Софія Ротару (колаж РБК-Україна)

Софія Ротару не підтримує українських воїнів, які захищають нашу країну від російського агресора

Софія Ротару ніколи не підтримувала українських воїнів, які захищають країну на Донбасі від російських окупантів, фінансово. Про це в коментарі пропагандистському виданню "Комсомольская правда" сказав син української співачки Руслан Євдокименко.

Зокрема, чоловік заявив, що немає ніяких документів, що підтверджують те, що Ротару перераховувала гроші на АТО.

"Покажіть мені який-небудь документ. Те, що говорили, ви знаєте, це все нічого не варте. Мені подзвонили і сказали, що начебто Ангеліна Вовк написала, що ми спонсоруємо війну між Росією і Україною. Для мене це взагалі щось нове... Ми хочемо миру всім. А всі, кого заздрість душить або ще щось, нехай вони живуть з Богом, з собою та - кожному своє", - сказав Євдокименко.

При цьому він підкреслив, що Софія Михайлівна буде їздити в Росію для виступів на новорічних "блакитних вогниках", так як робила це вже 50 років.

"Вона приїжджає на зйомки новорічні, як завжди, як це було майже 50 років поспіль. А те, що бруд почали лити, ну, це вже під чиєсь замовлення вочевидь, цей тролінг підняли, цей хайп на всю вашу країну. Слава Богу, у нас все тихо і спокійно, у нас є чим займатися", - сказав син артистки.

Руслан також заявив, що сольних концертів Ротару вже давно не дає - ні в Україні, ні в Росії, ні в інших країнах.

Коментуючи скандал навколо Софії Ротару, її син передав окремий "привіт" російським пропагандистським телеканалам - "Росія" і "Перший канал".

"Знаєте, от прикро, що у нас всі так люблять поливати і на вентилятор кидати те, що непристойно... Я ж кажу - Бог всім суддя. Все пройде", - підсумував Руслан.

Син Софії Ротару відхрестився від допомоги українським військовим: ми хочемо миру всім

Софія Ротару вважається культовою українською співачкою (фото: instagram.com.sofiarotaru official)

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