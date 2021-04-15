Син "зниклого" Куравльова розповів правду про нього: "став для тата ударом"

Як живе зараз Леонід Куравльов

За словами чоловіка, який не пішов по стопах батька, віддавши перевагу підприємницькій діяльності, виконавець головної ролі у фільмах "Вій" і "Іван Васильович змінює професію" зараз дуже побивається за своєю померлою дружиною. З нею Леонід В'ячеславович прожив разом 52 роки.

"Догляд нашої мами став для тата ударом. Багато в чому це позначилося на тому, який спосіб життя він зараз веде. Після відходу мами тато нерідко сумує, але ми його підтримуємо всіма силами. Намагаюся телефонувати частіше приїжджати до нього. Все робимо, щоб не засмучувати", - розповів Василь Куравльов.

Актор за життя людина добра, веселий.

"Тільки після втрати трохи змінився. Так, веде закритий спосіб життя. Любить онуків, нас. І ми його теж", - зазначив син знаменитості.

Чекає зустрічі з дружиною

Як ми писали раніше, Куравльов вже вибив своє ім'я на цвинтарному пам'ятнику... Артист не приховує: він чекає зустрічі з дружиною. А на грудях завжди носить амулет з портретом коханої Ніни.

Фото: пам'ятник дружині Куравльова на Троєкуровському кладовищі (kp.ru)