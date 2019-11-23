Пов'язана з Януковичем: що відомо про мажорку, яка влаштувала жахливу ДТП у Києві

ДТП у Києві (колаж РБК-Україна)

Винуватицею ДТП в Києві виявилася дочка одного з депутатів від "Партії регіонів"

У ДТП у Києві за участю мажорки на Porsche з'явилися нові відомості про винуватицю аварії. Як виявилося, дівчина по імені Владислава Євтягіна є дочкою Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від "Партії регіонів". Про це повідомляє видання "Оглядач".

За наявними даними з відкритого доступу, Сергій Євтягін також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Акцент-центр" в Києві. Згідно з опублікованими даними про фірму, Сергій Федорович Євтягін зареєстрований у місті Вуглегірськ у Бахмутському районі Донецької області, контрольованому так званою ДНР.

Цю ж людину вдалося знайти в одній з соцмереж. На сторінці чоловік вказав те ж місто, а також поділився фото з дочкою. У 2013 році один із сайтів віруючих РПЦ Горлівки писав, що депутат допоміг будівництву центрального храму Вуглегірська. Євтягіна в мережі називають власником копанок в селищах Булавинка і Ольховатка Донецької області, а також зятем кримінального авторитета з Єнакієвого.

Владислава і Сергій Євтягіни (фото: facebook.com)

Сама Владислава Евтягина, 2000 року народження, є співзасновником ТОВ "Шахта Петровська", передає в соціальній мережі Facebook користувач з ніком Igor Golovkov.

Варто нагадати, що жінка-водій елітного кросовера Porsche Macan R4, який 22 листопада в Києві потрапив у серйозне ДТП на Старонаводницькій і загорівся, перебувала за кермом у п'яному вигляді. 19-річна Владислава Євтягіна влаштувала серйозну аварію, яка лише дивом обійшлося без жертв. Сама дівчина потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку.

Крім неї в салоні перебували ще троє молодих людей. Повідомляється, що вони також перебували в стані алкогольного сп'яніння. Євтягіна надула в Драгер на 1,43 проміле.