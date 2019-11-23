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Связана с Януковичем: что известно о мажорке, устроившей жуткое ДТП в Киеве

STYLERПроисшествия    23.11.2019 - 17:13
Связана с Януковичем: что известно о мажорке, устроившей жуткое ДТП в Киеве
ДТП в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Виновницей ДТП в Киеве оказалась дочь одного из депутатов от "Партии регионов"

В ДТП в Киеве с участием мажорки на Porsche появились новые сведения о виновнице аварии. Как оказалась, девушка по имени Владислава Евтягина является дочерью Сергея Евтягина, который ранее был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов". Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По имеющимся данным из открытого доступа, Сергей Евтягин также является конечным бенефициарным собственником ООО "Акцент-центр" в Киеве. Согласно опубликованным данным о фирме, Сергей Федорович Евтягин зарегистрирован в городе Углегорск в Бахмутском районе Донецкой области, контролируемом так называемой ДНР.

Этого же человека удалось найти в одной из соцсетей. На странице мужчина указал тот же город, а также поделился фото с дочерью. В 2013 году один из сайтов верующих РПЦ Горловки писал, что депутат помог строительству центрального храма Углегорска. Евтягина в сети называют владельцем копанок в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области, а также зятем криминального авторитета из Енакиево.

Владислава и Сергей Евтягины (фото: facebook.com)

Сама Владислава Евтягина, 2000 года рождения, является соучредителем ООО "Шахта Петровская", передает в социальной сети Facebook пользователь с ником Igor Golovkov.

Стоит напомнить, что женщина-водитель элитного кроссовера Porsche Macan R4, который 22 ноября в Киеве попал в масштабное ДТП на Старонаводницкой и загорелся, находилась за рулем в пьяном виде. 19-летняя Владислава Евтягина устроила серьезную аварию, которая только чудом обошлась без жертв. Сама девушка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Кроме нее в салоне находились еще трое молодых людей. Сообщается, что они также находились в состоянии алкогольного опьянения. Евтягина надула в Драгер на 1,43 промилле.

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