Святвечер по старому стилю: что сегодня нужно обязательно сделать, а что - категорически запрещено

Главные традиции Святвечера

Издавна украинцы тщательно готовились к Святвечеру - убирали дома и украшали рождественским пауком. Это декор из соломы в виде ромбов, что символизировал связь с предками. Также в доме устанавливали дидуха - ритуальный сноп, который первым или последним вязали во время жатвы.

Хозяйки на праздничную трапезу готовят 12 постных блюд, в благодарность за каждый прожитый месяц в году. Также эту сакральную цифру связывают с 12 апостолами Иисуса Христа. Главным блюдом на Святвечер является кутья. Ее щедро заправляют медом, маком, орехами, сухофруктами, цукатами. Под тарелку с кутьей кладут деньги, чтобы хозяева жили в достатке в следующем году.

Ужин начинают с молитвы, хозяин зажигает свечу на столе, благодарит за прожитый год Господа. Первой пробуют кутью, тогда все остальные блюда. Во время трапезы принято вспоминать умерших родственников и приглашать их души на Святвечер. Для этого все блюда оставляют на столе ночью. На следующий день всех их можно есть, кроме кутьи.

В конце ужина уже можно колядовать и здороваться друг с другом "Христос родился" и отвечать "Славим его".

Чтобы хозяйство в следующем году велось, дети должны залезть под стол и кукарекать, мекать, бекать. А сам хозяин идет сначала проведать скот, а потом в сад пугать деревья, которые не родят, что срубает их в следующем году, если не дадут плодов.

Приметы дня

если началась оттепель - будет плохой урожай

много звезд на небе - ждите щедрого урожая в новом году

метель на Святвечер - будет много меда

безоблачное небо - осенью будет много грибов в лесу

Что сегодня нельзя делать

опаздывать к столу на Святвечер, потому что придется жить вдали от дома весь следующий год

громко разговаривать и веселиться

выходить из дома, пока все не встанут из-за стола

холостякам и незамужним девушкам сидеть на углах стола, потому что тогда они не найдут себе пары

оставлять стол пустым на ночь, потому что это считается неуважением к умершим родственникам и может навлечь беду

отказываться принимать в гости незнакомца, который случайно наведался в дом

ссориться, злословить, обижаться

Отметим, что по новому календарю 6 января христиане празднуют Крещение.