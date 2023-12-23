Святвечер 24 декабря: главные традиции и запреты дня, которых обязательно нужно придерживаться

24 декабря 2023 года Украина впервые будет праздновать Святвечер по новому календарю. Издавна украинцы в этот день соблюдали много традиции и имели ряд запретов, которые не стоило нарушать.

Главные традиции

В сочельник действует строгий пост - в этот день нельзя есть мясных блюд. Поэтому на ужин готовят все постные, главным обрядовым блюдом является кутья.

За праздничный стол садятся с появлением первой звезды. Особенно благочестивые люди могут воздерживаться от еды в течение всего дня. Издавна в народе верили, если девушка хочет удачно выйти замуж, то должна поститься на Святвечер до праздничной трапезы.

На стол под скатерть выкладывают солому или сено. По углам стола под скатерть кладут по зубчику чеснока. Они должны оберегать дом от злых сил и болезни.

За праздничным столом должна собраться вся семья. Также ставят одну тарелку лишнюю - на случай, если в дом придет неожиданный гость. По другому поверью ее ставят для члена семьи, не дожившего до Святвечера.

Перед началом трапезы хозяин читает молитву и зажигает рождественскую свечу, после этого первой пробуют кутью. За вечер нужно попробовать все 12 блюд.

На Святвечер в дом хозяин вносит дидуха и ставит на почетное место - под образами. Это ржаной, пшеничный или овсяный сноп, символизирующий благосостояние, хороший урожай и богатство.

Во время ужина следует наблюдать за тем, как горит свеча на столе. Если трещит и пламя беспокойное, таким будет и весь следующий год. После трапезы нужно еще раз помолиться. Самый молодой член семьи собирает все вилки и связывает их сеном, чтобы семья держалась вместе.

Издавна украинцы верили, что на Святвечер души умерших приходят навестить родственников. Поэтому все блюда оставляют на ночь на столе - для угощения умерших. На следующий день нельзя есть кутью, что простояла всю ночь.

После ужина хозяин должен обойти свое хозяйство - выйти в сад с топором и символически пригрозить неплодоносящим деревьям тем, что их срубит в следующем году, если не будут родить.

Наши предки верили, что на Святвечер домашние животные говорят на человеческом языке. Но если хозяин услышит такие разговоры, ему это предвещает смерть.

Праздничную трапезу начинают с кутьи (фото: vkusno_kushaem)

Главные запреты на Сочельник

Наряду с верованиями в народе было много запретов. Предки считали, что нельзя за праздничный стол садиться в старой и грязной одежде. Цвет наряда должен быть светлых оттенков. Также в Святвечер нельзя стричься и бриться.

В этот день нужно соблюдать пост - нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но можно есть рыбу. Также запрещено переедать. Не желательно экономить на подготовке к празднику, потому что весь следующий год проведете в нищете.

За день до Рождества нельзя ругаться, злословить, говорить плохо о других. Святвечер должен проходить в дружеской атмосфере. На праздник запрещалось отказывать в помощи бедным.

Святвечер еще называют тихим, поэтому не стоит громко веселиться. Но уже после трапезы можно начинать колядовать, чтобы прославлять рождение Христа.