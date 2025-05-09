Праздник сегодня, 9 мая: что запрещено делать, у кого День ангела, народные приметы

9 мая православные христиане в Украине по новому стилю празднуют день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Чудотворца. Также сегодня отмечается День Европы. До конца года остается 236 дней до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Празднование перенесения мощей святителя Николая происходит 9 мая. В 1087 году купцы из итальянского города Бари перевезли мощи святителя из Мир Ликийских, спасая их от поругания.

Святой Николай еще при жизни творил добро, а после смерти его нетленные мощи продолжили творить чудеса. Гробница святого оставалась без должной охраны после разрушения города Миры сарацинами. Святитель явился во сне священнику из Бари и приказал перенести его мощи в Италию.

Барийцы, под видом купцов, отправились в Ликию, чтобы опередить венецианцев. После неудачной попытки договориться с монахами, они применили силу, чтобы узнать место гробницы. Внутри мраморной гробницы мощи святого лежали в душистом мире, который обладал чудодейственной силой.

Во время обратного плавания море бушевало, пока пятеро из путешественников не вернули похищенные частицы мощей. 8 мая корабли прибыли в Бари, где мощам устроили торжественную встречу. 9 мая мощи перенесли в церковь святого Стефана, и стали происходить исцеления. В 1089 году мощи перенесли в крипту нового храма святого Николая, где они хранятся и по сей день.

9 мая Украина впервые вместе со странами ЕС на государственном уровне отмечает День Европы, посвященный единству, миру и солидарности европейских народов. В истории существуют два Дня Европы: 5 мая - день основания Совета Европы в 1949 году, и 9 мая - в честь Шуманской декларации 1950 года.

Именно эта декларация стала первым шагом к созданию Европейского союза. Тогда Франция и Германия решили объединить свои угольную и металлургическую отрасли для укрепления мира. Согласно указу Президента Украины от 8 мая 2023 года, Украина официально празднует День Европы ежегодно 9 мая вместе с ЕС.

Базилика святого Николая в Баре (фото: Википедия)

Что нельзя делать 9 мая

В этот день не стоит обижаться или вступать в конфликты, ведь ссоры могут принести негативную энергию в дом.

Лениться также не рекомендуется - наши предки считали, что пассивность в этот день может привести к потере жизненных сил.

Стричь волосы считается неуместным, потому что вместе с ними человек якобы отсекает свое здоровье и благосостояние.

Особой приметой является запрет выносить мусор из дома после захода солнца, ведь считалось, что вместе с хламом можно вынести и счастье.

Народные приметы и традиции 9 мая

Если утром идет дождь, это считается хорошей приметой - год обещает щедрый урожай.

Когда появляются пушистые одуванчики, это сигнализирует о приближении похолодания, поэтому стоит подготовиться к изменениям погоды.

Если воробьи активно строят гнезда, наши предки верили, что вскоре начнутся дожди.

Ясная погода утром указывает на благоприятное время для посева, поэтому стоит воспользоваться этой возможностью.

А когда день солнечный, а на травах много росы, это сулит обильный урожай огурцов в сезоне.

У кого День ангела 9 мая

9 мая День ангела празднуют

Николай

Василий

Иосиф

Роман

Елена

Юлия

Людям, родившимся 9 мая, особенно подходит амазонит - камень, который считается их талисманом. Этот яркий минерал имеет необычное происхождение и известен своей способностью дарить внутреннее спокойствие и уравновешенность. С давних времен амазонит использовали как средство для облегчения головной боли.