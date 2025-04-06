Праздник сегодня, 6 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

6 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чествуют преподобную Марию Египетскую, святителей Евтихия Константинопольского и Мефодия Моравского. До конца года остается 269 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 6 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

6 апреля православные христиане в Украине по новому стилю почитают преподобную Марию Египетскую, святителей Евтихия Константинопольского и Мефодия Моравского.

Мария Египетская - христианская святая, которая в молодости вела греховную жизнь, но, раскаявшись, уединилась в пустыне. В течение 48 лет она жила в уединении, проводя время в молитвах и искреннем раскаянии. Ее почитают как пример глубокого покаяния вместе со святым Андреем Критским. В православной традиции с ней связана особая богослужение - Мариино стояние, которая призывает верующих к размышлениям о собственных грехах.

Евтихий Константинопольский- православный святой, с юности отличавшийся умом и образованностью. Избрав монашеский путь, он вскоре стал архимандритом амасийских монастырей за ревностное служение Богу. Впоследствии его избрали патриархом Константинопольским. Из-за борьбы с ересью его лишили кафедры и отправили в изгнание. После 12 лет скитаний он вернулся к служению на патриаршем престоле.

Мефодий Моравский - святой равноапостольный, архиепископ Великой Моравии и выдающийся деятель христианизации славян. Вместе с братом Кириллом он создал славянскую азбуку, которая стала основой церковной письменности. Он был не только проповедником, но и переводчиком - в частности, перевел Священное Писание на славянский язык. Благодаря ему христианское учение стало доступным для славянских народов.

Памятник Кириллу и Мефодию в Киеве (фото: Википедия)

Что нельзя делать 2 апреля

В этот день следует избегать ссор, споров и любых конфликтов - плохие эмоции только вредят душе, особенно во время Пасхального поста.

Запрещено употреблять алкогольные напитки, ведь это время очищения - как телесного, так и духовного. В период поста важно воздерживаться от скоромной пищи: мясного, молочного, яиц и всего, что может отвлечь человека от духовного сосредоточения.

Не стоит вспоминать старые обиды, разжигать зависть или злобу в сердце - лучше отпустить все плохое и настроиться на добро. Также следует воздержаться от грубых слов, ругани или сквернословия - считается, что сказанное в этот день имеет особую силу.

Не рекомендуется обрезать яблони или даже ломать с них ветки - это может принести неудачу в урожае или спровоцировать болезни деревьев.

Народные приметы и традиции 2 апреля

Когда на дворе внезапно становится теплее, не стоит расслабляться - это часто означает, что вскоре ударят морозы. Но затяжными они не будут: совсем скоро все вокруг зазеленеет и наступит настоящее лето.

Если ночь выдалась по-весеннему теплой, это знак, что весна уже не за горами и скоро природа окончательно проснется. А звездное небо ночью - хорошая примета: оно обещает щедрый урожай на полях и в садах.

Когда утром землю покрывает густой туман - это хороший знак: впереди стабильная и сухая погода, которая будет держаться около месяца. Зато сильные порывы ветра в этот день не предвещают ничего хорошего: считается, что летом возможен неурожай.

А еще в этот день существует особая традиция: если накормить бездомное животное - это принесет счастье, спокойствие в душе и повернет судьбу к лучшему. Такой жест добра - своеобразная молитва в действии.

У кого День ангела 2 апреля

6 апреля именины отмечают:

Ярема

Григорий

Мефодий

Павел

Людям, появившимся на свет 6 апреля, талисманом считается гранат. Этот драгоценный камень известен своим глубоким, ярко-красным окрасом. С давних времен ему приписывали магическую силу и особую энергетику. Гранат считали олицетворением силы, страсти и власти.