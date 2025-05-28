Праздник сегодня, 28 мая: что запрещено делать, у кого День ангела, народные приметы

28 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. До конца года остается 217 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 28 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

28 мая по новому стилю православные верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Он жил в Греции в VIII веке и с молодости решил посвятить жизнь служению Богу.

Никита был известен своей добротой, помогал обездоленным, занимался вдовами, сиротами и путешественниками. В 762 году его избрали епископом Халкидонским, и эту должность он занимал почти 50 лет.

Во время иконоборческих гонений при правлении императора Льва Армянина Никита открыто выступил в защиту святых икон. За это он был осужден, жестоко наказан и сослан. Умер он в изгнании в начале IX века. Возле его могилы впоследствии начали происходить чудесные исцеления. Точное место пребывания мощей святого сегодня неизвестно.

Что нельзя делать 28 мая

В этот день строго запрещено выполнять любую физическую работу- вместо этого следует сосредоточиться на духовных делах, молитве и размышлениях.

Нельзя оставлять двери дома открытыми, иначе в дом могут проникнуть не только сквозняки, но и недобрая энергия или злые намерения.

Категорически не рекомендуется ссориться, употреблять бранные слова или повышать голос - это нарушает гармонию и может навлечь на себя беду.

По народным верованиям, не следует в этот день ругать или наказывать детей, ведь мир и благополучие могут навсегда покинуть дом.

Незамужним девушкам стоит воздержаться от прогулок в полдень, чтобы не потерять шанс выйти замуж, а мужчинам нельзя работать на огороде или в поле, потому что это грозит потерей жизненных сил.

28 мая называют в народе "Никита Гусятник" (фото: Pixabay.com)

Народные приметы и традиции 28 мая

Приметы, связанные с 28 мая, помогают предсказать погоду и урожай:

Если день спокойный и безветренный - это хороший знак для будущего урожая.

Когда гуси активно чистят перья, это предвещает продолжительные дожди

Появление большого количества муравьев свидетельствует о приближении теплой и солнечной погоды

Если ящерицы массово выгреваются на солнце - скоро задождит.

Птицы, летающие низко, также предсказывают дождь.

В народном календаре этот праздник известен как Никита Гусятник - считается, что святой Никита защищает гусей и маленьких гусят. Другое название - Полудница, и с ней связано немало мистических представлений. По поверьям, в этот день на поле появляются духи в виде женщин со сковородками: добрые духи прикрывают ими пшеницу от жары, а злые - направляют жар на посевы, чтобы их сжечь.

У кого День ангела 28 мая

28 мая День ангела отмечают

Денис

Игнат

Захар

Дмитрий

Николай

Никита

Павел

Макар

Людям, родившимся 28 мая, в качестве талисмана подходит нефрит - камень с древней историей и глубоким символизмом. В китайской традиции ему приписывают пять главных человеческих добродетелей: справедливость, честность, мужество, милосердие и мудрость. Этот минерал издавна считается не просто украшением, а воплощением высоких моральных качеств.