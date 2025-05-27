Праздник сегодня, 27 мая: у кого День ангела, народные приметы, что нельзя делать

Что за церковный праздник сегодня

27 мая по новому стилю чтят память святого Ферапонта, епископа из города Сардис в Малой Азии. В III веке он активно проповедовал христианство и крестил немало язычников. Из-за этого правитель Юлиан приказал посадить его в тюрьму и морить голодом.

Епископ не сломался, поэтому его стали водить в кандалах по городам и жестоко пытать. Однако вместо страха это вызывало уважение к нему и укрепляло веру среди христиан. После очередных пыток Ферапонт умер, но с места его казни, как говорит предание, выросли деревья с целебными листьями.

В тот же день вспоминают и мученицу Феодору из Александрии, жившую во времена императора Диоклетиана. Ее заставили предстать перед судом и требовали отречься от веры.

После ее отказа Феодору отправили в публичный дом, но там ее спас воин Дидим. Он переодел ее в свои вещи, дав ей возможность убежать. Самого Дидима казнили, и Феодора решила разделить с ним мученическую смерть.

Что нельзя делать 27 мая

В этот день категорически нельзя употреблять бранные слова или оскорблять других, ведь церковь осуждает любые проявления гнева, зависти и сквернословия.

Следует избегать сплетен и пустых разговоров, потому что в народе считали, что именно в день святой Феодоры такая болтовня может принести ссоры в дом.

Нельзя выносить из дома мусор или даже подметать пол, поскольку это, по поверьям, "выметает" мир и согласие из семьи.

Запрещается ссориться или выяснять отношения с родными - это может заложить длинную полосу недоразумений.

Также не стоит носить в карманах мелкие деньги или монеты, потому что это сулит финансовые потери и безденежье.

В этот день рекомендуется сдерживать эмоции и избегать любых негативных высказываний, чтобы не навлечь неурядицы.

Народные приметы и традиции 27 мая

У наших предков было много интересных наблюдений, связанных с природой в этот день:

Если с утра на траве лежит обильная роса - день обещает быть ясным и солнечным.

Когда же утро кажется душным и тяжелым - следует ждать ухудшения погоды.

Если небо чистое, но на земле появляются черви - это признак приближения грозы.

Шум леса без видимого ветра считался предвестником скорого дождя.

А отсутствие запаха у цветов жимолости свидетельствовало о приближении засухи.

Талисман именинников 27 мая - камень аметист (фото: Википедия)

У кого День ангела 27 мая

27 мая День ангела отмечают

Анастасия

Иван

Леонид

Леонтий

Петр

Ферапонт

Людям, которые родились 27 мая, талисманом служит аметист - полудрагоценный камень глубокого фиолетового оттенка. С давних времен его связывали с божественной силой и наделяли особой энергетикой. Одним из его известных символических значений была способность оберегать от соблазнов, в частности - от алкогольной зависимости.