Праздник сегодня 26 апреля: что нельзя делать, народные приметы, Дни ангела

26 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают день святого священномученика Василия, епископа Амасийского. До конца года остается 249 дней до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 26 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в IV веке и поддерживал христиан во время гонений. Император Ликиний, несмотря на подписание указа о веротерпимости, продолжал преследовать христиан. Он влюбился в праведную деву Глафиру, служанку своей жены Констанции.

Чтобы спасти ее, царица переодела Глафиру в мужскую одежду и отправила из города. Глафира поселилась в Амасии, где ее приютил святитель Василий. Она передала деньги на строительство храма и написала об этом Констанции. Письмо попало к Ликинию, и он приказал привезти Глафиру и Василия, но девушка умерла раньше.

Василия бросили в тюрьму, а диаконы Парфений и Фестим и христианин Элпидифор тайно его посещали. На суде епископ отказался отречься от веры, за что был приговорен к смертной казни. Перед казнью он молился и попрощался с друзьями. Его тело бросили в море, но Ангел во сне указал Элпидифору, где его искать. Мощи Василия достали из моря и вернули в Амасию, где похоронили в храме, возведенном при его жизни.

Священномученик Василий, епископ Амасийский (фото: rivne.church.ua)

Что нельзя делать 26 апреля

Согласно народным представлениям, грехом считается разрушение ласточкиных гнезд или нанесение вреда птицам - тому, кто это сделает, грозят беды.

В этот день не рекомендуют планировать свадьбу или помолвку, ведь супружеская жизнь будет нестабильной. Считается, что союз, заключенный нынче, может привести к изменам и разочарованиям.

Также не советуют употреблять блюда из картофеля - это может спровоцировать конфликты дома. Не следует в этот день проводить венчание или организовывать сватовство.

Кроме того, не рекомендуется занимать деньги даже близким друзьям, иначе можно навлечь на себя финансовые трудности.

Народные приметы и традиции 26 апреля

В народном календаре 26 апреля отмечают Глафиру Горошницу - день, связанный с предсказанием погоды и урожая.

Если утром бывают заморозки, то холод продержится еще неделю.

Полностью распущенные листья березы сигнализируют, что пора сажать картофель.

Гром на Глафиру - на следующий день благоприятная пора для работы в огороде, а голос кукушки обещает хорошую погоду.

Считалось хорошим признаком, если ласточка возводит гнездо на доме - это к пополнению в семье и защите дома от несчастья.

В этот день традиционно высаживали горох и ранний картофель, отсюда и пошло название праздника. Гороховые блюда считались оберегом здоровья на весь год.

У кого День ангела 26 апреля

26 апреля День ангела отмечают:

Николай

Петр

Василий

Иван

Нестор

Степан

Ян

Александрит считается талисманом для тех, кто родился 26 апреля. Это разновидность хризоберилла с характерным голубовато-зеленым оттенком. С давних времен его связывают с силой духа и решительностью. Камень символизирует внутреннюю мощь и выдержку.