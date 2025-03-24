Праздник сегодня, 24 марта: какой святой помогает от нечисти, что нельзя делать, приметы

Что за церковный праздник сегодня

24 марта церковь отмечает предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы и память преподобного Захарии Постника Печерского.

Он жил в XIII-XIV веках и подвизался в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. Он вел чрезвычайно строгую аскетическую жизнь, отказавшись от вареной и печеной пищи. Ежедневно после захода солнца он питался только травами и растениями.

Его духовная сила была настолько большой, что даже бесы боялись его имени. Святой Захария имел дар изгнания злых духов и часто видел ангелов. Он достиг высокой степени святости и удостоился жизни в Царстве Небесном. Память о святом Захарии Постнике почитается в православной традиции и по сей день. Святые мощи Захарии почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Молитва преподобному Захарии о спасении от бесов

У житті посника ти яскраво засяяв і для бісів страшним був, преподобний Захарій, зміцни і нас твоїми молитвами життя пісників мати і позбавиться зла від бісів, як ті, що прославляють тебе.

Святой Захария Постник (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 24 марта

Сегодня нельзя заниматься сплетнями, хвастаться, завидовать, осуждать, отказывать в помощи или унывать. Поскольку продолжается Великий пост 2024 года, тем, кто постится, разрешается есть горячую пищу с маслом. Стоит помнить, что этот день способствует духовному очищению, поэтому важно сохранять спокойствие и умиротворение.

Из-за подготовки к Благовещению после обеда церковь запрещает тяжелый труд: нельзя убирать, стирать, шить - это считается грехом. В то же время рекомендуется заниматься молитвой и размышлениями.

Кроме того, нельзя обижать ни людей, ни животных. В этот день не принято ходить в гости или принимать гостей, ведь это время должно быть посвящено духовному обогащению и внутреннему спокойствию.

Народные приметы и традиции 24 марта

Если до 23 марта холода уже завершились, то лето будет теплым.

Порывистый и холодный ветер предвещает прохладную весну.

Если в этот день увидеть ласточку, то это предвещает несчастье.

Если все птицы вернулись почти одновременно, это указывает на возможное похолодание.

Частые дожди в марте могут быть знаком того, что год будет неурожайным.

Согласно примете, если 24 марта собрать талую воду, ее можно использовать для полива растений, стирки, мытья полов и других нужд. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами.

У кого День ангела 24 марта

24 марта именины по церковному календарю отмечают

Артемий

Владимир

Петр

Степан

Яков

По старому стилю День ангела отмечают Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

Вас может заинтересовать