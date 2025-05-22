Праздник сегодня, 22 мая: что нельзя делать и народные приметы

22 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Василиска. До конца года остается 223 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 22 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

22 мая чтят память святого мученика Василиска. Он жил в IV веке и был христианином, который имел дар исцеления. Во времена гонений на христиан при императоре Максимиане Галерия его схватили и заключили в тюрьму в городе Команы.

Там Василиск увидел во сне Господа, который предрек ему близкую мученическую смерть. Ему разрешили попрощаться с родными, ведь люди почитали его за многочисленные чудеса. Во время суда, проходившего в языческом храме, с неба сошел огонь и сжег капище, что вызвало гнев правителя.

После этого Василиска казнили. На месте его захоронения впоследствии возвели храм, а мощи святого считаются целебными. Василиск известен также как племянник святого Феодора Тирона и спутник в страданиях братьев Клеоника и Евтропия.

Что нельзя делать 22 мая

В день святого Василиска существует немало запретов, которых советовали строго придерживаться.

Прежде всего нельзя было ссориться, оскорблять других, завидовать или распространять сплетни - считалось, что это навлекает несчастье.

Категорически запрещали начинать новое дело или работать на земле, поскольку день считался "страшным" и неудачным для любого труда.

Не советовали также свистеть, потому что верили, что это может навлечь обман или даже кражи.

Еще одним приметным запретом было варить яйца, чтобы из них "не вылезла змея", а также избегать охоты на птиц и не давать денег или вещей в долг, чтобы не отдать собственное благосостояние.

Пение соловья 22 мая обещало теплую погоду (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции 22 мая

В народном календаре 22 мая отмечали Василисков день, также известный как Васильковый день или Василиса Соловьиха. В этот день особое внимание обращали на природные явления, которые считали предсказателями погоды и урожая.

Если цветет рябина - ждали ранней осени, а гнездование воробьев свидетельствовало о приближении дождей.

Утренняя роса считалась хорошей приметой для урожая, а туман - признаком богатого на грибы лета.

Пение соловья ночью обещало теплую погоду, а северный ветер во время дождя предвещал его скорое завершение.

Когда вокруг звезд появлялись темные круги - это было предупреждением о непогоде.

Много пауков в траве сулило щедрый урожай огурцов.

У кого День ангела 22 мая

22 мая День ангела отмечают

Владимир

Даниил

Иван

Макар

Михаил

Павел

София

Людям, которые родились 22 мая, талисманом считается коралл. В литотерапии его ценят за способность улучшать циркуляцию крови и общее состояние организма. В давние времена верили, что коралл помогает заживлять язвы и уменьшает воспаление.