Праздник сегодня, 21 мая: что нельзя делать, народные приметы

21 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. До конца года остается 224 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 21 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

21 мая православная церковь чтит память святых равноапостольных императора Константина и его матери Елены. Константин вошел в историю как первый римский император, который принял христианство и оказал ему государственную поддержку.

В 313 году он подписал Миланский эдикт, провозглашавший свободу вероисповедания для христиан. При его правлении было построено много храмов, а также восстановлены важные христианские святыни.

Царица Елена имела большое влияние как на своего сына, так и на развитие христианства в Римской империи. Именно она способствовала тому, чтобы Константин сделал христианство доминирующей религией. С детства воспитывая его в вере, она заложила основу для будущих решений императора.

В зрелом возрасте Елена отправилась в паломничество в Святую Землю. Там она организовала раскопки на местах, связанных с жизнью и страданиями Иисуса Христа. По преданию, во время этих работ были найдены Животворящий Крест, Гроб Господень и другие реликвии.

Части мощей святой Елены сегодня хранятся в разных церквях мира, в частности в одном из храмов Парижа, где они находятся в саркофаге.

Святые равноапостольные Константин и Елена (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 21 мая

В этот день не следует желать другим людям зла или провоцировать ссоры, ведь такие действия могут обернуться негативными последствиями для самого обидчика.

Стоит избегать тяжелой физической работы, потому что это считается неуместным и может истощить как тело, так и душу.

Употребление жирной и тяжелой пищи в этот день не рекомендуется, поскольку она может навредить здоровью и нарушить внутренний баланс.

Наши предки считали, что уборка пыли в доме в этот день может навлечь на семью неурядицы и способствовать появлению темной полосы в жизни.

Поднимать с земли чужие украшения считалось очень плохим знаком - люди верили, что вместе с этими вещами можно принести в дом чужую беду или несчастье.

Народные приметы и традиции 21 мая

Наши предки внимательно следили за приметами этого дня: какой будет погода сегодня - такой ожидали и осенью.

Если звезды мерцали на ночном небе - это предвестие дождя.

Когда в течение суток держится теплая погода, это могло свидетельствовать о приближении длительного периода непогоды.

Если слышно, как кует кукушка, то первый месяц лета обещает быть теплым.

Красное небо утром считалось предвестником дождя, а ясная и сухая погода - признаком отсутствия грибов; зато дождь обещал щедрый грибной урожай.

Яркий красно-золотой закат указывал на несколько дней хорошей и стабильной погоды.

В народе этот день получил разные названия: Еленин день, Елена - Длинные льны, Елена Льоносейка. Традиционно именно в этот период завершали сев хлеба и начинали засевать лен, коноплю, поздние сорта пшеницы и овес.

У кого День ангела 21 мая

21 мая День ангела отмечают

Федор

Кирилл

Константин

Михаил

Елена

Ярослав

Людям, рожденным 21 мая, талисманом служит изумруд - драгоценный камень, который издавна символизирует обновление, надежду и весеннее пробуждение. Его издавна считают источником интуитивной силы и внутренней мудрости.