Праздник сегодня, 17 мая: у кого День ангела, что нельзя делать, главные приметы

17 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память апостола от 70-ти Андроника и его сподвижницы Юнии. До конца года остается 228 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 17 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

17 мая чтят память апостола от 70-ти Андроника и его сподвижницы Юнии. Они были родственниками апостола Павла и даже приняли христианство раньше него. Андроник упоминается в Новом Завете как ревностный проповедник Евангелия. Вместе с Иунией он обращал язычников к вере, уничтожал капища и возводил христианские храмы.

Святой Андроник стал епископом Паннонии, но его деятельность известна и далеко за пределами этой местности. Проповеди обоих апостолов принесли плод во многих странах. Христианская традиция почитает их как мучеников за веру. В V веке их мощи были найдены вблизи Константинополя. На том месте построили храм в их честь.

Что нельзя делать 17 мая

Сегодня не рекомендуется отправляться в лес, ведь пробуждаются змеи, которые могут представлять опасность для людей.

Также не стоит принимать важных решений или поспешно менять жизненные планы - это может привести к неудачам.

Запрещено касаться вещей, найденных на перекрестках, ведь они могут иметь негативную энергетику или быть "подкладом".

Кроме того, народные приметы предостерегают от ругани, употребления алкоголя, сплетен и осуждения - все это может навлечь неприятности.

Дождь 17 мая предвещает дождливое лето (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 17 мая

Наши предки обращали внимание на природные явления этого дня, усматривая в них признаки будущей погоды.

Если во время растущей луны шел дождь - считалось, что лето будет дождливым.

Обильное цветение сирени, рябины и яблонь предвещало удачную рыбалку.

Холодная погода и северный ветер намекали на возможные заморозки и частые градовые ливни летом.

У кого День ангела 17 мая

17 мая День ангела отмечают

Адриан

Афанасий

Евдокия

Степан

Людям, которые родились 17 мая, талисманом считается опал - камень с переливами разных цветов. В древности его часто рекомендовали носить тем, кто имел сердечные недуги. Этот самоцвет наделяли защитными свойствами и считали источником энергии. Опал символизировал нежность, гармонию и внутреннюю силу.