Праздник сегодня, 16 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, приметы дня

16 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Феодора Освященного. До конца года остается 229 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 16 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

16 мая в церковном календаре почитается память преподобного Феодора Освященного. Он жил в IV веке в Египте и происходил из богатой и знатной семьи.

В 14 лет юноша оставил дом и поступил в монастырь, где стал учеником преподобного Пахомия Великого. Феодор принял монашеский путь и отрекся от мирской жизни. Впоследствии Пахомий доверил ему руководство строительством Тавеннисской обители.

После смерти наставника Феодор возглавил не только монастырь, но и все Фиваидские обители. Он стал первым, кого рукоположили в священники в этой монашеской общине, за что и получил имя Освященный. Феодор был известен своей святостью, скромностью и духовной силой, а еще ему приписывают дар чудотворения. Преподобный прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Что нельзя делать 16 мая

16 мая в народном календаре считается неблагоприятным днем, поэтому следует быть особенно внимательным и осторожным.

В этот день не рекомендуется брать в руки острые предметы, чтобы избежать травм или неприятностей.

Также нежелательно работать в поле после обеда - считается, что это может принести неудачу или усталость.

Запрещается устраивать важные события, в частности свадьбу, ведь день не способствует счастливому началу новых дел.

Кроме того, стоит избегать сквернословия, зависти и отказов в помощи, ведь негативные эмоции этого дня могут иметь длительные последствия.

16 мая звали днем Федора Житника (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 16 мая

Если в этот день уже расцветала рябина - это предвещало теплую погоду без возвратных холодов.

Если шел дождь и одновременно было слышно кваканье лягушек - скоро ожидали прояснения неба.

Появление кувшинок на озерах воспринималось как примета к установлению настоящего летнего тепла.

А гром в этот день считался добрым знаком и обещал щедрый урожай.

В народном календаре это день Федора Житника - считалось, что именно к этому времени следует завершить посев ржи, пшеницы, ячменя и овса.

У кого День ангела 16 мая

16 мая День ангела отмечают

Аркадий

Георгий

Ефрем

Николай

Александр

Петр

Федор

Людей, которые появились на свет 16 мая, оберегает талисман - оливин. Этот минерал хорошо известен в ювелирном искусстве благодаря своей красоте и блеску. С давних времен ему приписывали магические свойства - верили, что он способен защищать своего владельца.

Оливин также считали камнем решительных людей, помогающим достигать поставленных целей. Его сила якобы способствует успешному воплощению замыслов в жизнь.