Праздник 15 мая: что нельзя делать в День семьи, приметы и традиции

15 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Пахомия Великого, одного из основателей христианского монашества. Также сегодня Международный день семьи - праздник, который напоминает: самое ценное - не вещи, а те, кто рядом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 15 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

15 мая по новому стилю верующие чтят память преподобного Пахомия Великого - одного из первых организаторов монашеской жизни в Египте.

Пахомий родился в III веке в Египте и получил хорошее образование. В двадцатилетнем возрасте его призвали в войско по приказу императора Константина. Рекрутов временно разместили в городской тюрьме, куда к ним наведались христиане с едой, чтобы помочь.

Пахомия поразило то, что эти люди руководствуются заповедью любви к ближнему, и он пообещал себе принять христианство. После завершения военной службы он действительно крестился и ушел в затворничество.

Он посвятил себя строгой духовной жизни, а затем, через десять лет, основал монастырь вблизи села Тавенисси. По преданию, монашеский устав Пахомию открыл ангел, явившийся в виде монаха.

Со временем вокруг него сплотились ученики, и рядом возникло еще семь монастырей. Все они подчинялись Пахомию, который оставался смиренным и простым монахом. За свое подвижничество он получил от Бога дар исцеления и чудотворения.

Святой Пахомий получает правила монашества от ангела (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 15 мая

Сегодня запрещено ругаться, желать зла другим, проявлять зависть или отказывать в помощи - считается, что все сказанное и сделанное вернется человеку сторицей.

По народным приметам, не стоит делиться своими планами или мечтами, потому что они могут не осуществиться или быть разрушены завистливым словом.

Не рекомендуется сажать овощи, поскольку урожай с них будет скудным или вовсе не удастся.

Обязательно нужно помыть всю посуду - оставить ее грязной на ночь означает навлечь ссоры в доме.

Также нельзя брать сдачу при покупках: по поверью, вместе с деньгами можно "принести" домой чужие проблемы или негативную энергию.

Народные приметы и традиции 15 мая

В народном календаре 15 мая известен как праздник Пахома Теплого. В древности этот день считали началом лета и временем для посева пшеницы. Люди внимательно наблюдали за природой, ведь считали, что именно она подсказывает, каким будет лето.

Если в день Пахома стоит теплая погода - лето обещает быть жарким и стабильным.

Дождь в этот день предвещает большое количество гроз в июне.

Если осина обильно покрыта сережками - это знак щедрого урожая овса.

Багровый рассвет указывает на предстоящую засуху, а появление цветов на можжевельнике или цветение калины - сигнал, что уже пора сеять ячмень.

У кого День ангела 15 мая

15 мая День ангела отмечают

Анастасия

Дмитрий

Пахом

Макар

Оникс считается талисманом для тех, кто родился 15 мая. С давних времен этот камень связывали с мистическими свойствами. Существовало убеждение, что оникс придает силы духа и защищает только решительных и волевых людей.

В чем суть Дня семьи

Идея создания Международного дня семьи возникла в 1980-х годах, когда ООН начала уделять больше внимания проблемам семьи и ее влиянию на социальное и экономическое развитие.

В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а уже в 1993 году приняла резолюцию о ежегодном праздновании Международного дня семьи 15 мая.

Международный день семьи является напоминанием о том, что семья - это основа общества, место, где люди получают поддержку, любовь и заботу. Семья формирует личность, передает культурные и моральные ценности, обеспечивает стабильность и развитие общества.

В разных странах мира Международный день семьи отмечают по-разному. Обычно это семейные встречи, совместные обеды, пикники, тематические мероприятия и акции, направленные на укрепление семейных связей. В этот день также проводятся просветительские кампании, конференции и другие мероприятия, подчеркивающие важность семьи в обществе.

День семьи в Украине

В Украине с 2011 по 2023 год отмечали День семьи 8 июля. Однако 28 июля 2023 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского был установлен День семьи 15 мая, что совпадает с Международным днем семьи.