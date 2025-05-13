Праздник сегодня, 13 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

13 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святой мученицы Гликерии. До конца года остается 232 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 13 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

13 мая православная церковь чтит святую мученицу Гликерию.

Гликерия Антиохийская известна своей непоколебимой преданностью христианской вере во времена ее зарождения. Считается, что она была дочерью язычника-богатыря, а мать ее исповедовала христианство. После смерти родителей девушка унаследовала большое имущество и стала одной из самых богатых женщин в городе. Однако вместо роскоши, Гликерия выбрала путь милосердия - щедро помогала нуждающимся и искренне служила вере.

В период жестоких гонений на христиан она решительно отказалась от своего богатства, посвятив себя Богу. Этот поступок разгневал римские власти. Гликерию схватили, пытали и запугивали казнью, пытаясь заставить отречься от веры. Однако она оставалась стойкой в своем духовном выборе. Согласно преданию, во время пыток к ней являлись ангелы и исцеляли ее раны.

В конце концов, власти решили наказать ее смертью. Ее бросили в воду, но она не утонула и даже тогда громко заявила о своей вере в Иисуса Христа. В итоге она была казнена, но память о ее мужестве и верности сохранилась в сердцах верующих.

Святая Гликерия Антиохийская (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 13 мая

В народе считается, что 13 мая нужно избегать ссор, конфликтов и злых слов, ведь негативная энергия этого дня может обернуться против вас.

Согласно приметам, не стоит давать в долг деньги или личные вещи - считалось, что с ними можно ненароком отдать свое счастье и благосостояние.

Также в этот день не рекомендуют плакать, ведь слезы, пролитые 13 мая, могут навлечь печаль и слезы на весь год.

Особое внимание уделяли расческе: запрещалось оставлять на ней волосы, потому что это якобы могло вызвать ссоры в семье и согласие в доме.

Народные приметы и традиции 13 мая

Если в воздухе кружит много комаров - вскоре придет настоящее тепло.

Большое количество мошек в мае считают признаком богатого грибного урожая осенью.

Когда комаров совсем мало - это предвестник щедрого урожая овса.

Если 13 мая идет дождь, то и лето ожидается дождливым и влажным.

Когда пчелы утром рано вылетают из ульев - можно ждать ясной, солнечной погоды.

Если в небе появились грозовые тучи, но дождя нет - на следующий день будет солнечно.

Когда ласточки активно летают над землей - это означает, что скоро наступит потепление.

У кого День ангела 13 мая

13 мая День ангела отмечают

Александр

Иван

Макар

Максим

Марк

Никита

Петр

Яков

Ян

Оберегом для тех, кто родился 14 мая, считается агат. Этот минерал образуется в результате вулканической активности. С давних времен существует поверье, что агат способствует спокойному сну и спасает от бессонницы.