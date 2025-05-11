Праздник сегодня, 11 мая: что нельзя делать и народные приметы
11 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали кириллицу - славянскую азбуку. До конца года остается 234 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 11 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
11 мая отмечают день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки и христианских просветителей.
Братья родились в греческом городе Солунь в IX веке: Мефодий в миру носил имя Михаил, а Кирилл - Константин. Мефодий сначала был военным и правителем славянского края под властью Византии, но впоследствии стал монахом. Его брат также избрал монашескую жизнь.
В 857 году император поручил им миссию среди хазар, которые хорошо приняли их проповедь. Через несколько лет по приглашению князя Ростислава они прибыли в Моравию. Там братья создали славянскую азбуку и перевели Евангелие и другие книги. Считается, что славянская письменность возникла в 863 году.
Перед смертью Константин принял монашеское имя Кирилл и завещал брату продолжить дело. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии, проповедовал на славянском и переводил литературу. За это подвергся преследованиям от немецкого духовенства и был сослан, но впоследствии вернулся к проповеди.
Памятник Кириллу и Мефодию в Киеве (фото: Википедия)
Что нельзя делать 11 мая
В этот день считается, что купаться в реках, озерах или прудах не стоит, ведь вода якобы может забрать силу, здоровье или даже счастье.
Традиция не рекомендует делать крупные покупки или тратить деньги на роскошь - такая расточительность может обернуться финансовыми трудностями.
Запрещено работать на земле: в поле или на огороде, потому что это считается нарушением гармонии дня, и труд не принесет пользы.
По народным приметам, начинать новые дела не стоит, особенно если старые еще не завершены - иначе все усилия будут напрасными.
Незамужним девушкам советуют не подметать дом и не выносить мусор, чтобы не "вымести" свою судьбу, а также избегать свадеб и подсчета денег - это может повлечь неудачу в любви и финансах.
Народные приметы и традиции 11 мая
- В народе считали, что погода в этот день отражает характер всего лета - если день теплый и солнечный, то и лето будет урожайным и благоприятным.
- Утренний туман указывал на скорое ухудшение погоды и дождливое, сырое лето.
- Если в этот день падал дождь, люди верили, что осадки затянутся еще на много недель - вплоть до сорока дней.
- Окраска зари тоже имела значение: багровое рассветное зарево предвещало жаркое лето.
- Похолодание вечером воспринималось как примета приближения грозы и нестабильной погоды.
- Радуга на небе означала, что в июне стоит ждать ветров, а появление двойной радуги указывало на летнюю жару.
В общем, наблюдая за погодой 11 мая, наши предки делали выводы о грядущем лете - каким будет этот день, таким и будет сезон.
У кого День ангела 11 мая
11 мая День ангела отмечают
- Александр
- Иосиф
- Кирилл
- Константин
- Михаил
- Ростислав
Оберегом для людей, рожденных 11 мая, считается сердолик - это одна из форм агата. С давних времен ему приписывали свойство сохранять семейное счастье и гармонию.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.