Праздник сегодня, 11 мая: что нельзя делать и народные приметы

11 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали кириллицу - славянскую азбуку. До конца года остается 234 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 11 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

11 мая отмечают день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки и христианских просветителей.

Братья родились в греческом городе Солунь в IX веке: Мефодий в миру носил имя Михаил, а Кирилл - Константин. Мефодий сначала был военным и правителем славянского края под властью Византии, но впоследствии стал монахом. Его брат также избрал монашескую жизнь.

В 857 году император поручил им миссию среди хазар, которые хорошо приняли их проповедь. Через несколько лет по приглашению князя Ростислава они прибыли в Моравию. Там братья создали славянскую азбуку и перевели Евангелие и другие книги. Считается, что славянская письменность возникла в 863 году.

Перед смертью Константин принял монашеское имя Кирилл и завещал брату продолжить дело. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии, проповедовал на славянском и переводил литературу. За это подвергся преследованиям от немецкого духовенства и был сослан, но впоследствии вернулся к проповеди.

Памятник Кириллу и Мефодию в Киеве (фото: Википедия)

Что нельзя делать 11 мая

В этот день считается, что купаться в реках, озерах или прудах не стоит, ведь вода якобы может забрать силу, здоровье или даже счастье.

Традиция не рекомендует делать крупные покупки или тратить деньги на роскошь - такая расточительность может обернуться финансовыми трудностями.

Запрещено работать на земле: в поле или на огороде, потому что это считается нарушением гармонии дня, и труд не принесет пользы.

По народным приметам, начинать новые дела не стоит, особенно если старые еще не завершены - иначе все усилия будут напрасными.

Незамужним девушкам советуют не подметать дом и не выносить мусор, чтобы не "вымести" свою судьбу, а также избегать свадеб и подсчета денег - это может повлечь неудачу в любви и финансах.

Народные приметы и традиции 11 мая

В народе считали, что погода в этот день отражает характер всего лета - если день теплый и солнечный, то и лето будет урожайным и благоприятным.

Утренний туман указывал на скорое ухудшение погоды и дождливое, сырое лето.

Если в этот день падал дождь, люди верили, что осадки затянутся еще на много недель - вплоть до сорока дней.

Окраска зари тоже имела значение: багровое рассветное зарево предвещало жаркое лето.

Похолодание вечером воспринималось как примета приближения грозы и нестабильной погоды.

Радуга на небе означала, что в июне стоит ждать ветров, а появление двойной радуги указывало на летнюю жару.

В общем, наблюдая за погодой 11 мая, наши предки делали выводы о грядущем лете - каким будет этот день, таким и будет сезон.

У кого День ангела 11 мая

11 мая День ангела отмечают

Александр

Иосиф

Кирилл

Константин

Михаил

Ростислав

Оберегом для людей, рожденных 11 мая, считается сердолик - это одна из форм агата. С давних времен ему приписывали свойство сохранять семейное счастье и гармонию.