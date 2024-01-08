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Праздник 8 января: что нельзя делать, чтобы не потерять счастье на весь год

Что нельзя делать 8 января (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

8 января церковь чтит память преподобного мученика Григория Чудотворца.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Григорий Чудотворец был монахом Киево-Печерского монастыря. Он мог исцелять людей и творить настоящие чудеса.

Согласно преданиям, молитва Григория могла остановить большое зло, наказать воров и проучить лжецов. Кроме этого, он мог пророчить и защищать тех, кто страдает от обид. 

Чудотворец даже напророчил смерть Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха. Он увидел, как оруженосцы князя издевались над старцем, и сказал, что все они утонут. Так и случилось, Ростислав и его воины утонули в реке.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя заниматься тяжелой работой и брать в руки инструменты - иначе быть беде. Чтобы не навлечь неудачу, не нужно начинать что-то новое и строить планы. Запрещено ссориться и скрывать правду. Чтобы не потерять счастье на весь год, проведите время в кругу семьи и друзей - одиночество спугнет все хорошее.

Главные приметы этого дня

  • оттепель уже близко, если окна начали "потеть"
  • солнечно и тепло - лето будет сухим
  • дождь заливает с утра - весна будет поздней
  • птицы неспокойные - жди метели.

День ангела сегодня отмечают: Евгений, Григорий, Юлиан, Емельян, Антон, Агнесса, Ярослава, Василиса.

 

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