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Праздник 8 апреля: что категорически нельзя делать на Собор Архангела Гавриила

Фото: Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

8 апреля православные христиане отмечают Собор Архангела Гавриила. В народе этот праздник называется Гавриил Благовест.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

История и традиции этого дня

Святой архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы рассказать Деве Марии и народу Израиля о рождении Спасителя человечества. Праздник в честь архангела Гавриила, который отмечается сразу после Благовещения, установлен в знак благодарности небесному посланнику за его добрые дела.

Гавриил охранял Богородицу во время ее жизни на земле. Святой сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Архангел предупредил его о коварных помыслах Ирода, подсказав бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.

Народный праздник Гавриил Благовест служил сигналом для прекращения работ, связанных с прядением. После этого дня женщины не садились за прялку. Считалось, что работа не пойдет впрок, пряжа спутается, использовать ее с толком не удастся.

Главные приметы этого дня

  • Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.
  • Если снег все еще не растаял на крышах, то холодно будет еще целый месяц.
  • Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
  • Приметы на 8 апреля говорят, что сегодня любая работу будет к черту. То есть, она будет неудачной и даже провальной. Потому лучше не браться ни за какие дела и рабочие вопросы.

Что нельзя делать на Архангела Гавриила

  • Категорически нельзя работать по дому. Это может разозлить святого Гавриила и он нашлет молнию на дом.
  • Нельзя ссориться и сквернословить.
  • Нельзя рубить деревья и вырывать растения.
  • Нельзя нарушать Великий пост.
  • Нельзя начинать новые дела и заводить знакомства.

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