Праздник 8 апреля: что категорически нельзя делать на Собор Архангела Гавриила

8 апреля православные христиане отмечают Собор Архангела Гавриила. В народе этот праздник называется Гавриил Благовест.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Святой архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы рассказать Деве Марии и народу Израиля о рождении Спасителя человечества. Праздник в честь архангела Гавриила, который отмечается сразу после Благовещения, установлен в знак благодарности небесному посланнику за его добрые дела.
Гавриил охранял Богородицу во время ее жизни на земле. Святой сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Архангел предупредил его о коварных помыслах Ирода, подсказав бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.
Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.
Народный праздник Гавриил Благовест служил сигналом для прекращения работ, связанных с прядением. После этого дня женщины не садились за прялку. Считалось, что работа не пойдет впрок, пряжа спутается, использовать ее с толком не удастся.
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