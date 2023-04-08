Праздник 8 апреля: что категорически нельзя делать на Собор Архангела Гавриила

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

История и традиции этого дня

Святой архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы рассказать Деве Марии и народу Израиля о рождении Спасителя человечества. Праздник в честь архангела Гавриила, который отмечается сразу после Благовещения, установлен в знак благодарности небесному посланнику за его добрые дела.

Гавриил охранял Богородицу во время ее жизни на земле. Святой сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Архангел предупредил его о коварных помыслах Ирода, подсказав бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.

Народный праздник Гавриил Благовест служил сигналом для прекращения работ, связанных с прядением. После этого дня женщины не садились за прялку. Считалось, что работа не пойдет впрок, пряжа спутается, использовать ее с толком не удастся.

Главные приметы этого дня

Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.

Если снег все еще не растаял на крышах, то холодно будет еще целый месяц.

Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.

Приметы на 8 апреля говорят, что сегодня любая работу будет к черту. То есть, она будет неудачной и даже провальной. Потому лучше не браться ни за какие дела и рабочие вопросы.

Что нельзя делать на Архангела Гавриила