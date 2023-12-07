ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 7 декабря: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

Четверг 07 декабря 2023 06:00
UA EN RU
Праздник 7 декабря: что категорически нельзя делать, у кого день ангела Какой церковный праздник 7 декабря (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

7 декабря в Украине по новому календарю отмечают день памяти святителя Амвросия.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Народное название праздника - Амвросий или день Амвросия. В эту дату бытовало выражение "Амвросий праздники отбросил", что означало, что до самого Рождества больших церковных праздников уже не будет.

По обычаям на Амвросия родные собирались вместе за праздничной вечерей - это символизировало семейное единение, сплоченность. Верили, что тогда вся родня весь год будет жить в согласии и убережет себя от ссор.

Хотя тяжелый физический труд в праздничную дату не разрешался, принято было заготавливать продукты, убирать в доме и заниматься другими делами по хозяйству, но не усердствовать.

Главные приметы в день Амвросия

  • Если на Амвросия солнце закрывает дымка - жди серьезную непогоду
  • Если сегодня идет снег, значит лето будет дождливым
  • Если в праздник солнце закрывают облака, значит вскоре будет сильный снегопад
  • Если в этот день ясная погода без осадков - летом тоже будет сухо

Что сегодня запрещено делать

Важным запретом для женщин на Амвросия являлось шитье, вязание и стирка белья - за нарушение таких правил на женщину могли обрушиться несчастья и болезни. Девушкам строго запрещалось в этот день расчесывать волосы и мыть голову, иначе красота могла померкнуть, и еще долго придется ждать замужества.

Суеверные считали, что в этот праздник лучше не делать дорогостоящих покупок, так как радости они не принесут, а испортятся - быстро.

В этот день именины отмечают: Василий, Антон, Павел, Петр, Григорий, Амвросий, Иван.

Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине