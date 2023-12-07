Праздник 7 декабря: что категорически нельзя делать, у кого день ангела
7 декабря в Украине по новому календарю отмечают день памяти святителя Амвросия.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Народное название праздника - Амвросий или день Амвросия. В эту дату бытовало выражение "Амвросий праздники отбросил", что означало, что до самого Рождества больших церковных праздников уже не будет.
По обычаям на Амвросия родные собирались вместе за праздничной вечерей - это символизировало семейное единение, сплоченность. Верили, что тогда вся родня весь год будет жить в согласии и убережет себя от ссор.
Хотя тяжелый физический труд в праздничную дату не разрешался, принято было заготавливать продукты, убирать в доме и заниматься другими делами по хозяйству, но не усердствовать.
Главные приметы в день Амвросия
- Если на Амвросия солнце закрывает дымка - жди серьезную непогоду
- Если сегодня идет снег, значит лето будет дождливым
- Если в праздник солнце закрывают облака, значит вскоре будет сильный снегопад
- Если в этот день ясная погода без осадков - летом тоже будет сухо
Что сегодня запрещено делать
Важным запретом для женщин на Амвросия являлось шитье, вязание и стирка белья - за нарушение таких правил на женщину могли обрушиться несчастья и болезни. Девушкам строго запрещалось в этот день расчесывать волосы и мыть голову, иначе красота могла померкнуть, и еще долго придется ждать замужества.
Суеверные считали, что в этот праздник лучше не делать дорогостоящих покупок, так как радости они не принесут, а испортятся - быстро.
В этот день именины отмечают: Василий, Антон, Павел, Петр, Григорий, Амвросий, Иван.
Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.