Праздник 5 апреля: что нужно сделать, чтобы счастье пришло в дом

5 апреля 2024 по православному календарю отмечается день памяти мучеников Феодула и Агафопода.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
Феодул и Агафопод были христианскими святыми, жившими во время царствования Диоклетиана и Максимиана. Агафопод был дьяконом, стариком по возрасту, а Феодул - чтецом, молодым и красивым.
Во время гонений, спровоцированных римскими царями, они отличались своей верностью христианской вере.
Особенно выдающимся был Феодул, славившийся своим перстнем с изображением креста. Согласно легенде, этот перстень обладал способностью исцелять болезни. Их отвага и стойкость в вере заслуживали высокого признания среди христианского сообщества. Несмотря на гонения, они были готовы принять мученичество ради своей веры. История сообщает, что их схватили язычники и бросили в море.
В старину считали, что в этот день ветер "надувает" тепло и весну, поэтому хозяйки открывали настежь окна. Кроме того, они протирали их, чтобы они сияли чистотой и сверкали на солнце. Этот обряд считали благоприятным для пришествия счастья.
Наши предки верили, что нельзя выбрасывать из окна на улицу какой-либо мусор – в противном случае вас будут ждать неприятности. Также запрещалось идти против ветра – это может привлечь беду. Ни в коем случае не выпускайте на улицу кошку – скоро могут прийти грабители и ограбить дом.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху .
Также читайте,сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период .