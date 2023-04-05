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Праздник 5 апреля: что лучше не делать в этот день весны, у кого день ангела

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Среда 05 апреля 2023 06:01
Праздник 5 апреля: что лучше не делать в этот день весны, у кого день ангела Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

5 апреля православные верующие чтят память святого Никона. Ему молятся и служат молебны.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

Никон Печерский, память которого отмечается в этот день, жил в 11 веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Он прославился как ученый-летописец.

Также в этот день было принято убирать в доме и во дворе. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, 5 апреля использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки.

Главные приметы этого дня

  • Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода
  • Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года
  • Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето
  • Если речная волна идет против течения – ожидай ухудшения погоды и осадков
  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром ожидай заморозков.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя уклоняться от работы.
  • Нельзя мусорить и допускать беспорядок.
  • Самому сажать иву во дворе собственного дома – к смерти.
  • В этот день нельзя начинать серьезные дела, поскольку успеха не будет.
  • Сегодня не желательно шить, вязать и прясть.

5 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Лидия, Никон, Пахом. Поздравьте их с днем ангела.

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