Праздник 4 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Вавила был известным христианским лидером, своей непоколебимой верой защищавший христианские ценности. Его жизнь и мученическая смерть стали символом преданности Богу и сопротивления языческим притеснениям.

Он родился в Антиохии, важном центре христианства в Римской империи. Вавила был ревностным пастырем и проповедником, известным своей любовью к пастве и несгибаемой верой. Во время преследований христиан он стал епископом и повел за собой верующих, показывая пример мужества.

Когда римский правитель пробовал войти в христианский храм, чтоб принести языческую жертву, Вавила отказал ему, защищая святыню. За это его арестовали и подвергли пыткам, но он не отрекся от веры. В конце концов, Вавила был казнен вместе с тремя учениками, которые также отказались отречься от христианства. Его подвиг стал примером непоколебимой веры для многих.

Казнь святого Вавилы и трех юношей (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Отказывать нуждающимся в помощи

Брать или давать деньги взаймы

Разводить костер.

Также не рекомендуется ходить завтра в гости, потому что, согласно народным верованиям, такой поход может принести неприятности. Кроме этого, не стоит одевать темную одежду, поскольку черная притягивает беды и уныние.

В этот день украинцы молились святому Вавиле, прося у него здоровья для домашнего скота.

Народные приметы и традиции 4 сентября

Утром идет дождь - зима будет снежной

На луке много шелухи - к холодной зиме

На рябине много ягод - к морозной зиме

Мало грибов в лесу - зима будет суровой

Высокие муравейники - зимой будет очень холодно.

В это время завершались все полевые работы и крестьяне брались за ремонт и чистку садового и огородного инвентаря, готовя его к хранению на зиму и для использования в следующем сезоне.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: