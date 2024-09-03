Праздник 4 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Праздник 4 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Вавила был известным христианским лидером, своей непоколебимой верой защищавший христианские ценности. Его жизнь и мученическая смерть стали символом преданности Богу и сопротивления языческим притеснениям.
Он родился в Антиохии, важном центре христианства в Римской империи. Вавила был ревностным пастырем и проповедником, известным своей любовью к пастве и несгибаемой верой. Во время преследований христиан он стал епископом и повел за собой верующих, показывая пример мужества.
Когда римский правитель пробовал войти в христианский храм, чтоб принести языческую жертву, Вавила отказал ему, защищая святыню. За это его арестовали и подвергли пыткам, но он не отрекся от веры. В конце концов, Вавила был казнен вместе с тремя учениками, которые также отказались отречься от христианства. Его подвиг стал примером непоколебимой веры для многих.
Казнь святого Вавилы и трех юношей (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ходить завтра в гости, потому что, согласно народным верованиям, такой поход может принести неприятности. Кроме этого, не стоит одевать темную одежду, поскольку черная притягивает беды и уныние.
В этот день украинцы молились святому Вавиле, прося у него здоровья для домашнего скота.
В это время завершались все полевые работы и крестьяне брались за ремонт и чистку садового и огородного инвентаря, готовя его к хранению на зиму и для использования в следующем сезоне.
Завтра именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.