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Праздник 4 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 4 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 4 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Вавила был известным христианским лидером, своей непоколебимой верой защищавший христианские ценности. Его жизнь и мученическая смерть стали символом преданности Богу и сопротивления языческим притеснениям.

Он родился в Антиохии, важном центре христианства в Римской империи. Вавила был ревностным пастырем и проповедником, известным своей любовью к пастве и несгибаемой верой. Во время преследований христиан он стал епископом и повел за собой верующих, показывая пример мужества.

Когда римский правитель пробовал войти в христианский храм, чтоб принести языческую жертву, Вавила отказал ему, защищая святыню. За это его арестовали и подвергли пыткам, но он не отрекся от веры. В конце концов, Вавила был казнен вместе с тремя учениками, которые также отказались отречься от христианства. Его подвиг стал примером непоколебимой веры для многих.

Казнь святого Вавилы и трех юношей (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Брать или давать деньги взаймы
  • Разводить костер.

Также не рекомендуется ходить завтра в гости, потому что, согласно народным верованиям, такой поход может принести неприятности. Кроме этого, не стоит одевать темную одежду, поскольку черная притягивает беды и уныние.

В этот день украинцы молились святому Вавиле, прося у него здоровья для домашнего скота.

Народные приметы и традиции 4 сентября

  • Утром идет дождь - зима будет снежной
  • На луке много шелухи - к холодной зиме
  • На рябине много ягод - к морозной зиме
  • Мало грибов в лесу - зима будет суровой
  • Высокие муравейники - зимой будет очень холодно.

В это время завершались все полевые работы и крестьяне брались за ремонт и чистку садового и огородного инвентаря, готовя его к хранению на зиму и для использования в следующем сезоне.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День таможенного брокера в Украине
  • Международный день тхэквондо
  • Всемирный день поиска талантов
  • День незнакомых дорог.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, когда День учителя 2024 года в Украине по новому календарю - точная дата.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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