Праздник 30 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Александр жил в IV веке и являлся известным защитником православной церкви. Он боролся против арианства - еретического учения, отрицавшего божественность Иисуса Христа и имевшего широкое распространение в Византийской империи.

Александр служил при святом Митрополите Митрофане, а после его смерти в 326 году стал патриархом Константинопольским. Известный своим мирным и добрым характером, он приобрел уважение среди христиан и даже язычников. Умер в глубокой старости примерно в 337 году.

Святой Иоанн Златоуст (ок. 347-407) был одним из самых известных патриархов Константинополя и принадлежит к трем святителям вместе со святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии, где получил отличное образование. Сначала жил как отшельник, но из-за проблем со здоровьем вернулся в город, где стал диаконом и священником. В 398 году его избрали патриархом Константинопольским.

Святой Иоанн прославился своими глубокими и красноречивыми проповедями, в которых осуждал злоупотребление среди духовенства и богатых. Это вызвало конфликты с императрицей Евдокией и другими влиятельными лицами, из-за чего его не раз изгоняли из Константинополя. Иван Златоуст скончался в изгнании в 407 году. Его произведения, в частности толкование Священного Писания и литургические тексты, оказывают большое влияние в христианской традиции.

Святой Павел Исповедник был патриархом Константинопольским в IV веке, во время конфликта между православными и арианами. После смерти святого Александра Павла избрали патриархом, но его служение сопровождалось постоянной борьбой.

Арианы, при поддержке правителя Констанция II, не признавали Павла и назначили заместо него Евсевия Никомидийского. Павла несколько раз изгоняли из Константинополя, но он оставался верен православной вере. В конце концов его сослали в Кукузу, где арианы задушили его в 350 году. За свою стойкость в вере и страдании, Павел получил титул "Исповедник".

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Употреблять спиртные напитки

Играть в азартные игры

Лениться или бездельничать

Сплетничать и обманывать.

Также не рекомендуется приносить в этот день в дом котенок - он может стать причиной неудач и притягивать горе.

По народным приметам, затвора не стоит перестилать постель, иначе вам начнут часто сниться ужасы.

Народные приметы и традиции 30 августа

Много звезд на небе - к большому урожаю следующего года

Пчелы активно прячутся - к ранней зиме

Птицы летают высоко в небе - осень будет теплой

Рябина хорошо уродилась - скоро начнутся ливни.

Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Кроме того, завтра обязательно нужно навести порядок в доме и посетить кладбище. Верили, что это привлечет удачу и счастье к вашей жизни.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Арсений, Афанасий, Александр, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Петр, Федор, Леонид, Макар, Иаков, Елизавета.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: