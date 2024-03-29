Праздник 29 марта: почему в этот день следует почтить березу, главные запреты дня

29 марта 2024 года верующие отмечают день памяти святого Марка Арефуссийского.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Преподобный Марк жил в Сирии в IV веке и был епископом. Происходило это во времена царствования Константина Великого, когда с разрешения императора Марк разрушил несколько языческих храмов. Иноверцы разозлились на святого и, когда на престол взошел племянник Константина, потребовали, чтобы Марк за свои деньги восстановил все капища. Получив отказ, долго мучили преподобного, истязая его тело ножами, но святой стойко вынес все мучения и умер несколькими годами позже.
В этот день наши предки праздновали праздник березы, посещая березовые рощи, где обнимали стволы этих деревьев, вдохновляясь их энергией. Издавна березу считали исключительно женским деревом.
Интересно, что существовало поверье, утверждавшее, что своей энергией береза делится только с добрым человеком, не имеющим злых намерений.
Кто празднует День ангела сегодня: Марк, Кирилл, Остап, Иван, Потап, Филипп.
Недавно мы писали, когда в этом году празднуют Пасху.
А кроме этого, рассказывали, что можно есть в Великий пост.