Праздник 29 марта: почему в этот день следует почтить березу, главные запреты дня

История и традиции этого дня

Преподобный Марк жил в Сирии в IV веке и был епископом. Происходило это во времена царствования Константина Великого, когда с разрешения императора Марк разрушил несколько языческих храмов. Иноверцы разозлились на святого и, когда на престол взошел племянник Константина, потребовали, чтобы Марк за свои деньги восстановил все капища. Получив отказ, долго мучили преподобного, истязая его тело ножами, но святой стойко вынес все мучения и умер несколькими годами позже.

В этот день наши предки праздновали праздник березы, посещая березовые рощи, где обнимали стволы этих деревьев, вдохновляясь их энергией. Издавна березу считали исключительно женским деревом.

Интересно, что существовало поверье, утверждавшее, что своей энергией береза делится только с добрым человеком, не имеющим злых намерений.

Важные приметы этого дня

Если увидите утром густые тучи на небе - ждите вечером дождя;

Если прилетели лебеди - весна окажется теплой;

гром гремит рано утром - скоро ждите похолодания;

сорока строят гнезда близко к земле - летом будут частые грозы.

Что нельзя делать в этот день

Ругаться, злиться, потому что весь негатив возвращается обратно с тройной силой;

По поверью, нельзя топтать крошки упавшей с праздничного стола на пол - это считается плохим знаком;

Не отказывайте никому в помощи.

Кто празднует День ангела сегодня: Марк, Кирилл, Остап, Иван, Потап, Филипп.