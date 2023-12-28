Праздник 29 декабря: почему этот день называется "Страшным", что строго нельзя делать

29 декабря верующие в Украине отмечают день памяти Вифлеемских младенцев. В народе день называется "Страшным".
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
По библейской истории, пророчества и волхвы предсказали царю Ироду скорое пришествие Царя Иудейского. Но Ирод все-таки решил обмануть судьбу и приказал убить всех родившихся малышей мужского пола - таким образом погибли 14 тыс. младенцев.
Бытует мнение, что эта цифра завышена, но если учесть, что на тот момент в стране происходила перепись населения, то в городе Вифлеем находилось очень много людей, а с ними - и детей. Царь Ирод надеялся, что убив всех младенцев, он останется у власти. Но он просчитался: Ангел предупредил Иосифа и Анну, и они с Иисусом бежали в Египет.
Малыши, которые погибли, стали первыми мучениками за Христа, а сам день стали называть "Страшным".
Главной защитой от зла в это время считаются молитвы - в старину люди читали их и успокаивались. День следует посвятить дому и близким. Таже был обычай сжигать старые вещи - считалось, что таким образом можно отвадить от дома несчастье.
В этот день не желали здоровья и счастья, потому что верили, что все свершится наоборот. Потому дату часто называли Страшным днем. Верили, что на землю выходит всяческая нечисть. Также запрещалось конфликтовать, ругаться.
День ангела отмечают Наталья, Анна, Варвара, Марк, Иван, Георгий.
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