Праздник 28 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 28 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого исповедника Харитона и других по новому церковному календарю. В народе этот день называется
Харитонов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Харитон жил в III веке в городе Иконии, находившемся в римской провинции Ликаония, на территории современной Турции. Он был преданным христианином, отличался благочестием и добродетелями.
В период гонений на христиан во время правления императоров Галерия, Максимиана и Ликиния, Харитон был арестован за отказ приносить жертвы языческим богам. Несмотря на жестокую пытку, он оставался верен своей вере в Иисуса Христа.
После освобождения святой отправился в паломничество в Иерусалим. На его пути его захватили разбойники, но благодаря чуду ему удалось спастись. В месте своего спасения он основал монастырь, известный как Фаранская Лавра.
Впоследствии святой Харитон основал еще два монастыря: Иерихонский и Сукийский. Его прославила духовная мудрость и строгие правила монастырской жизни. Святой Харитон прожил благочестивую жизнь и умер около 350 года, оставив важное наследие для христианской общины.
Мучения преподобного Харитона (изображение:Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не следует ходить в гости или приглашать друзей к себе. Наши предки считали, что такие действия могут привести к непредсказуемым конфликтам и ссорам.
Кроме того, заключать серьезные финансовые соглашения в этот период также не рекомендовали, поскольку считалось, что такие договоренности не принесут желаемых результатов. Эти традиции подчеркивают важность осторожности в общении и принятии решений в настоящее время.
В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Наши предки верили, что в этот день нельзя есть ягоды, поскольку существовало мнение, что в них может вселиться нечистая сила. Эти приметы и оговорки были частью древних традиций, передававшихся из поколения в поколение.
Сегодня именины празднуют: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.