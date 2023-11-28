Праздник 28 ноября: почему этот день важен, у кого день ангела, важные приметы
28 ноября 2023 года в Украине православные отмечают день памяти святого Стефана. Также в народе дату называли Стефан или Сойкин день.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Что известно об этом дне
Святой Стефан жил в VIII веке, когда в Византийской империи жестоко преследовались почитатели святых икон, прославился созданием общин с верными последователями и погиб от рук наемных убийц, подосланных императором.
Святой Стефан вместе со своей семьей длительное время был вынужден скрываться из-за репрессий, вызванных господствующим учением иконоборцев в Константинополе. Юноша отправился к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия, где вскоре образовалась обитель. Через некоторое время Стефан стал ее игуменом, и когда слух о благочестии монахов и их почитании икон дошел до императора, правитель приказал арестовать исповедника.
В народной традиции на Стефана особое внимание уделялось сойке, которая считаласьбпокровительницей новорожденных. Эта маленькая птичка, способная подражать любым звукам, приносила детям, рожденным в этот день, удачу во всех делах и счастливую долю.
Главные приметы этого дня
- Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается добрым знаком.
- Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
- Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.
- Печная зола быстро гаснет – будет тепло.
- Поросенок визжит в саже – к холодам.
- Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.
Что нельзя делать в эту дату
- Сегодня нельзя ничего одалживать, ведь можете отдать счастье. Не делайте исключений даже для соли или сахара.
- Категорически нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции.
Сегодня празднуют именины такие имена: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.
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