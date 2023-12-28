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Праздник 28 декабря: что нельзя делать, а что необходимо сделать обязательно

Фото: Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

28 декабря православные в Украине отмечают день памяти двадцати тысяч христианских мучеников.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции этого праздника

20 тысяч мучеников пострадали за веру во Христа. Некоторые мученики запомнились больше всего, их имена: Секунд, Евфимий, Петр и Никострат. Их мучения пришлись на начало IV века, когда император Максимиан уничтожал все, что видел на своем пути. Язычнику не нравилось христианство, он презирал всех, кто распространяет веру в Господа.

Максимиан отдал приказ своим воинам уничтожить христианские храмы и сжечь все богослужебные книги. Он лишил всех христиан их гражданских прав и должностей. Однако были верующие, которые не боялись правления Максимиана и его приказов. Они продолжали распространять веру в разных населенных пунктах. Одним из таких был преподобный Кирилл.

Император Максимиан отдал приказ всем своим подданным следовать за христианами и уничтожать всех, кого можно встретить на своем пути. Безжалостность правителя не знала границ. Он готов был лично отрубить головы тем, кто придет в его дворец и признается в христианстве. Некоторым святым Максимиан давал шанс на исправление.

Император привел святых, что веровали в Господа, к себе во дворец и порекомендовал им принять правильное решение. Максимиан говорил, что если святые отрекутся от своей веры, они смогут жить и служить в его дворец. На эти рекомендации правитель слышал отказы. Терпение правителя лопнуло и он лично убил тех, кого призвал к себе во дворец.

В народе эту дату также называют днем домочадцев. Вся семья старается провести свободное время вместе. В народе говорили, что работа, за которую человек принимается сегодня, даст хороший результат. Вечером девушки и парни отправляются на посиделки, где проводят гадания.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя сквернословить, скандалить и ссориться с близкими.
  • Не стоит выбрасывать остатки еды, а лучше отдать их животным.
  • Не нужно пришивать пуговицы, если хотите избавиться от старых проблем.

Главные приметы этого дня

  • Густой иней или снегопад – к хорошему урожаю хлеба.
  • Безветренная погода и иней на деревьях обещают удачный и урожайный год.
  • Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
  • Сырая погода обещает хороший урожай льна.
  • Если в водоеме рыба беспокойно ведет себя, плещется и бьет хвостом – будет снегопад.

У кого сегодня день ангела: Симон, Петр, Николай, Леонид, Игнат, Ефим, Аркадий, Александр и Агата.

 

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