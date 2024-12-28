Праздник 28 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

28 декабря - суббота после Рождества Христова. Сегодня православная церковь чтит святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 28 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.

История церковного праздника

20 тысяч мучеников, среди которых были Гликерий, Феофила, Евфимий и Петр, пострадали за христианскую веру. Святые подверглись гонениям императора Максимиана, который правил в начале IV века. Язычник-правитель презирал христианство и всех, кто придерживался веры.

Сначала император приказал сжечь все церковные книги и уничтожить христианские храмы, а также лишил христиан их должностей и гражданских прав. Впрочем, люди все равно распространяли веру в Господа среди местных.

В частности продолжал деятельность епископ Кирилл, благодаря которому к христианству пришла языческая жрица Домна. Узнав об этом, Максимиан приказал поймать всех противников язычества.

Когда верующие собрались в церкви Рождества Христова, о приказе императора им сообщил слуга правителя. После того, как помощник правителя услышал отказ принять языческую веру, церковь, вместе с верующими, подожгли.

Народные приметы этого дня

Если сегодня погода безветренная, но на деревьях иней - год будет удачным и урожайным

Сегодня на улице сыро - будет хороший урожай льна

Если 28 декабря густой иней или снегопад - будет хороший урожай злаковых культур

Сегодня падают клочья снега - к потеплению

28 декабря в водоемах плещется рыба - к снегопаду

Что сегодня нельзя делать

Считается, что 28 декабря стоит воздержаться от определенных занятий - иначе можно навлечь беду и невзгоды. В частности, сегодня не следует:

скандалить, сквернословить и ссориться с родственниками

пришивать пуговицы - останутся проблемы с прошлого года

отказывать в помощи

В этот день предки старались провести время вместе. Также верили, что работа, начатая сегодня, принесет хороший результат.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 28 декабря именины у людей с такими именами: Агриппина, Евдокия, Вениамин, Варвара, Наталья, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Ефросиния, Иван, Мотрена, Марк, Ян.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Трифон, Илларион, Василий, Павел, Иона, Александр, Степан, Сусанна.