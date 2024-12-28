Праздник 28 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
28 декабря - суббота после Рождества Христова. Сегодня православная церковь чтит святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 28 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.
История церковного праздника
20 тысяч мучеников, среди которых были Гликерий, Феофила, Евфимий и Петр, пострадали за христианскую веру. Святые подверглись гонениям императора Максимиана, который правил в начале IV века. Язычник-правитель презирал христианство и всех, кто придерживался веры.
Сначала император приказал сжечь все церковные книги и уничтожить христианские храмы, а также лишил христиан их должностей и гражданских прав. Впрочем, люди все равно распространяли веру в Господа среди местных.
В частности продолжал деятельность епископ Кирилл, благодаря которому к христианству пришла языческая жрица Домна. Узнав об этом, Максимиан приказал поймать всех противников язычества.
Когда верующие собрались в церкви Рождества Христова, о приказе императора им сообщил слуга правителя. После того, как помощник правителя услышал отказ принять языческую веру, церковь, вместе с верующими, подожгли.
Народные приметы этого дня
- Если сегодня погода безветренная, но на деревьях иней - год будет удачным и урожайным
- Сегодня на улице сыро - будет хороший урожай льна
- Если 28 декабря густой иней или снегопад - будет хороший урожай злаковых культур
- Сегодня падают клочья снега - к потеплению
- 28 декабря в водоемах плещется рыба - к снегопаду
Что сегодня нельзя делать
Считается, что 28 декабря стоит воздержаться от определенных занятий - иначе можно навлечь беду и невзгоды. В частности, сегодня не следует:
- скандалить, сквернословить и ссориться с родственниками
- пришивать пуговицы - останутся проблемы с прошлого года
- отказывать в помощи
В этот день предки старались провести время вместе. Также верили, что работа, начатая сегодня, принесет хороший результат.
У кого сегодня именины
По новому стилю, 28 декабря именины у людей с такими именами: Агриппина, Евдокия, Вениамин, Варвара, Наталья, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Ефросиния, Иван, Мотрена, Марк, Ян.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Трифон, Илларион, Василий, Павел, Иона, Александр, Степан, Сусанна.
Ранее мы писали о том, когда будут отмечать Щедрый вечер.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Ближче до Бога, DayToday, Википедия.