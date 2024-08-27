Праздник 27 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 27 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Пимена по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобный Пимен, известный своей аскетической жизнью и глубокой духовной мудростью. Родился в Египте на рубеже IV-V веков. В юности он присоединился к своим шести братьям, которые вели монашеский образ жизни в Скитской пустыне. Пимен быстро получил уважение среди монахов благодаря своей преданности молитве, посту и суровым духовным практикам.
Святой проповедовал умеренность и смирение, подчеркивая, что монах должен быть отстранен от земных страстей и соблазнов. Он учил, что внутренняя борьба со страстями важнее внешних аскетических практик. Кроме того, верил в силу постоянной молитвы, помогающей достичь духовной чистоты и приблизиться к Богу.
Преподобный Пимен завершил свой земной путь в покое, оставив после себя глубокий след в христианстве и духовной традиции. Его советы и жизненный пример стали источником вдохновения для последующих поколений верующих и церковнослужителей.
Преподобный Пимен Великий, Египетский (изображение: blagovist.info)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также сегодня рекомендуется собирать рябину для зимних запасов. Украинцы издавна верили, что 27 августа лучший день для сбора этих ягод, ведь именно сейчас они набирают максимум своих лечебных свойств.
Кроме этого, по народным поверьям, переступив через ветку рябины и не сломав ее, можно избавиться от болезней и укрепить свое здоровье на долгие годы вперед.
Наши предки в этот день обязательно отправлялись на рыбалку, поскольку верили, что это принесет им удачу и изобилие на следующий год.
Верующим церковь советует обратиться сегодня с молитвой к святому Пимену. Издавна у него просили счастья и здоровья для всей семьи.
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Владимир, Степан, Анфиса.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали сильные молитвы к Богородице и как их правильно читать по праздникам или в любой другой день.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.