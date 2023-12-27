Праздник 27 декабря: главные традиции дня, что нельзя делать

Традиции этого дня

Наши предки в этот день Стефана чествовали пастухов, ведь он считался их покровителем. В эту дату их щедро угощали, приглашали в гости.

Также люди ухаживали за лошадьми, ведь верили, что если их в этот день хорошо напоить, то животные будут всегда здоровыми и крепкими. Девушки же устраивали предновогодние гадания на свадьбу. Высыпали на стол семена и считали, если выпадало четное число – скоро будет свадьба.

Главные приметы этого дня

смотрели, какой сегодня день: солнце и мороз - год будет урожайным;

на деревьях иней - к большому урожаю зерновых;

птицы собираются стайками на верхушках деревьев - еще долго продержатся морозы;

вороны гнездятся прямо на снегу - скоро придет оттепель;

сильный снегопад - к большому урожаю ягод и грибов;

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сегодня употреблять алкогольные напитки

Не разрешается отказывать нуждающимся.

В этот день запрещено работать

Кто сегодня отмечает именины - Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Иаков.