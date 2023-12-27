Праздник 27 декабря: главные традиции дня, что нельзя делать

27 декабря православные в Украине отмечают день памяти святого Стефана.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Наши предки в этот день Стефана чествовали пастухов, ведь он считался их покровителем. В эту дату их щедро угощали, приглашали в гости.
Также люди ухаживали за лошадьми, ведь верили, что если их в этот день хорошо напоить, то животные будут всегда здоровыми и крепкими. Девушки же устраивали предновогодние гадания на свадьбу. Высыпали на стол семена и считали, если выпадало четное число – скоро будет свадьба.
Кто сегодня отмечает именины - Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Иаков.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.