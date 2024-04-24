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Праздник 24 апреля: что нужно сделать, чтобы ваша судьба стала счастливее

Какой праздник отмечается 24 апреля 2024 (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

24 апреля 2024 верующие отмечают день памяти мученика Саввы Стратилата.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История и традиции дня

Мученик Савва принадлежал к готскому племени и служил при императоре Аврелиане. За свою храбрость он достиг высокого чина воеводы-стратилата. С детства Савва был христианином и усердно выполнял заповеди Христа. Он помогал бедным и посещал в тюрьмах христиан. За свою чистую и милосердную жизнь он получил от Бога дар чудотворства.

Когда император узнал веру Саввы, он требовал от него отказа. Но мученик отказался от своей веры, подтвердив это, свергнув военный пояс.

Савву избили, опалили свечами, бросили в котел со смолой, но он оставался неуязвимым. Его мучения ошеломили 70 воинов, уверовавших во Христа и убитых за это.

Святого Савву забросили в темницу, где во время молитвы к нему пришел Христос, озарив его светом Своей Славы.

Крестьяне молились святому за здоровье и избавление от болезней. Важно было быть радостным и веселым в этот день, общаться с людьми вокруг, чтобы ваша судьба стала счастливее.

Главные приметы дня

  • Если дождь или холодно, такая же погода ожидается следующие несколько недель.
  • Ясная и теплая погода обещала потепление.
  • Дождливая погода предполагала богатый урожай зерна.
  • Если в первой половине дня было тепло, а позже похолодало, ожидался обильный урожай меда.
  • Если утки плавали в водоемах, то это служило знаком быстрого потепления.

Что строго нельзя делать в эту дату

24 апреля следует воздержаться от шумных развлечений или других активностей. Также не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Запрещено ссориться, ругаться и употреблять плохие слова.

У кого День ангела : Алексей, Валентин, Елизавета, Леонтий, Станислав, Фома, Людмила.

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