23 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы

В понедельник, 23 декабря начинается 27-я неделя после Пятидесятницы. В этот день православная церковь почитает память 10 мучеников Критских.
О запретах, истории и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Согласно церковным преданиям, десять святых мучеников - Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест- жили в III веке на острове Крит. Тогдашний правитель, император Декий, устраивал гонения христиан, уничтожая носителей веры.
Христиан, которых вспоминают сегодня, схватили и привели к правителю. Их пытались заставить отречься от веры, однако убеждения святых были непоколебимыми.
Мучеников пытали в течение месяца, но вера в Иисуса Христа помогала им перенести все пытки. Перед казнью святые помолились, чтобы Бог открыл глаза катам на истинную веру.
23 декабря предки старались избегать определенной деятельности - иначе можно навлечь несчастье. В частности, сегодня нельзя:
В народе этот день получил название Федул Зимний. Обычно сегодня предки гадали на погоду, молились Богородице, а также начинали приготовления к Святвечеру.
В частности, в этот день убирали в домах, выпекали постные коржи и начинали готовить праздничную кутю. Также пыталась доделать все дела до Рождества.
По новому стилю, 23 декабря именины у людей с такими именами: Иван, Василий, Макар, Давид, Павел, Ян.
Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.
Недавно мы писали о главных традициях и запретах Святвечера.
Кроме этого, рассказывали, можно ли праздновать Рождество дважды.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Наша Парафія, DayToday, Википедия.