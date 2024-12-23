23 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Согласно церковным преданиям, десять святых мучеников - Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест- жили в III веке на острове Крит. Тогдашний правитель, император Декий, устраивал гонения христиан, уничтожая носителей веры.

Христиан, которых вспоминают сегодня, схватили и привели к правителю. Их пытались заставить отречься от веры, однако убеждения святых были непоколебимыми.

Мучеников пытали в течение месяца, но вера в Иисуса Христа помогала им перенести все пытки. Перед казнью святые помолились, чтобы Бог открыл глаза катам на истинную веру.

Что сегодня нельзя делать

23 декабря предки старались избегать определенной деятельности - иначе можно навлечь несчастье. В частности, сегодня нельзя:

ссориться, сквернословить и проклинать кого-то

вступать с кем-то в драку - можно серьезно заболеть

работать вилами, ножами, топорами и другими острыми предметами

подшивать подол - судьба будет тяжелой

В народе этот день получил название Федул Зимний. Обычно сегодня предки гадали на погоду, молились Богородице, а также начинали приготовления к Святвечеру.

В частности, в этот день убирали в домах, выпекали постные коржи и начинали готовить праздничную кутю. Также пыталась доделать все дела до Рождества.

Народные приметы этого дня

Если сегодня ветрено - в следующем году будет хороший урожай

Сегодня храпит лошадь - будет метель

23 декабря веет сильный ветер со снегом - июль будет холодным и дождливым

В этот день беспокоятся куры - к метели

У кого сегодня именины

По новому стилю, 23 декабря именины у людей с такими именами: Иван, Василий, Макар, Давид, Павел, Ян.

Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.