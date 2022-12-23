Праздник 23 декабря: почему этот день осени особенный, у кого день ангела

Что мы знаем о Мине Александрийском

Мина погиб во имя за Христа в начале IV века.

Святой был послан императором Максимином из Афин в Александрию для подавления конфликта, возникшего между христианами и язычниками. Он обладал даром красноречия, поэтому после его проповедей многие язычники обращались к христианству.

Узнав о происходящем, император направил в Александрию эпарха Ермогена для суда над святым, а также приказал очистить город от христиан. Ермоген был язычником, однако, увидев чудесное исцеление Мины после страшных пыток, уготованных ему судом, эпарх уверовал в Бога истинного.

Узнав об этом, Максимин лично прибыл в Александрию. Однако увидев невероятную стойкость Мины, он не уверовал, а лишь больше разозлился. В гневе Максимин изрубил секретаря Мины Евграфа и приказал отрубить головы Ермогену и самому Мине.

Во имя святого мученика Мины Александрийского император Юстиниан построил храм.

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Наши предки верили, что чудодейственная сила святого не только дает глазам физическое здоровье, но и помогает отличать добро от зла и правду от лжи.

Главные приметы этого дня

Если погода ясная - вскоре будут морозы

Звезды мерцают - к стуже

Звезды ярко горят - скоро наступят холода

Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето

Если же в небе звезды кажутся маленькими, что вскоре ждите снегопады

Если в этот день сороки возле хат летают и лезут под стреху, то это сулит скорую вьюгу.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя заниматься тяжелым трудом.

Также не употребляли тяжелую пищу или алкогольные напитки.

Нельзя выходить на лед или плавать в водоемах.

23 декабря запрещалось вышивать и держать острые предметы в руках.

Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.