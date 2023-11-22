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Праздник 22 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела, важные приметы

Среда 22 ноября 2023 06:00
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Праздник 22 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела, важные приметы Фото: Какой церковный праздник 22 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

22 ноября в Украине православные чествуют святого мученика Прокопия Кесарийского, так как мы перешли на новоюлианский календарь.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Святой Прокопий жил в III веке и прославился даром исцеления и изгнания бесов из одержимых. В народе праздник получил название Прокопий Чтец и согласно традициям имел свои особые правила, выполнение которых придавало здоровье и притягивало достаток.

В церковных преданиях говорится, что Прокопий родился в Иерусалиме и после получения отличного образования был поставлен чтецом в церкви Кесарийской, объяснял верующим Слово Божие и занимался переводом Священного Писания на сирийский язык.

Известно, что сявященнослужителя схватили по приказу наместника Палестины Флавиана. Прокопия заставляли отречься от христианства и принести жертву языческим богам, и когда он отказался, устроили казнь - мученика обезглавили.

Согласно народным традициям, в Прокопьев День - когда устанавливалась постоянная зимняя погода - готовили сани и расчищали от сугробов дороги, чтобы было легче добраться на ярмарки. Верили, что дороги, проложенные в эту дату, будут держаться до весны.

Хозяйки на Прокопия Чтеца готовили особые настойки с сильными лечебными свойствами. Считалось, что если выпить такую настойку, то все хвори отступят, горбатый выпрямится, а обычный человек невысокого роста сможет подрасти.

Что категорически нельзя делать в этот день

Строго настрого запрещалось сквернословить в этот день и желать другим зла - считалось, что весь негатив перейдет на нарушителей с гораздо большей силой.

Главные приметы 22 ноября

  • Если в этот день устанавливается теплая погода, то зима будет длинная и снежная;
  • Если в праздничный день волки близко подходят к селам и домам, то зима будет лютая и "захватит" часть весны;
  • Если на Прокопия Чтеца морозная погода, значит скоро будет оттепель и пойдет мокрый снег.

У кого сегодня день ангела

Архип, Алексей, Афанасий, Валерия, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, Федор.

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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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