Праздник 22 декабря: что нельзя делать в День Анастасии, приметы

Воскресенье 22 декабря - 26-е воскресенье после Пятидесятницы, перед Рождеством Христовым. Сегодня православная церковь почитает память святой великомученицы Анастасии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 22 декабря, а также о запретах, истории и традициях этого дня.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Анастасия Узорешительница жила в Риме во времена правления императора Диоклетиана. Ее отец Претекстат был язычником, а мать Фауста - тайной христианкой, которая привила дочери веру. А также нашла Анастасии знающего и мудрого учителя Хрисогона.

Фауста умерла рано и отец Анастасии выдал дочь замуж за Публия, помимо воли святой. Но девушка стремилась посвятить жизнь Богу. Под предлогом болезни, Анастасия жила в отдельной комнате, а по ночам одевалась в нищенку и вместе со служанкой посещала заключенных христиан, среди которых был Хрисогон.

Девушка приносила им лекарства и еду, помогала кормить и обрабатывать раны. Узнав правду, разъяренный муж Анастасии велел запереть девушку в ее покоях, запретив общаться с окружающими.

Однако вскоре Публий погиб в кораблекрушении, а Хрисогона казнили. Поэтому свободная девушка продолжила помогать сподвижникам, привлекая к вере все больше людей.

Через некоторое время об Анастасии узнал Диоклетиан. Девушку схватили и пытались заставить отречься от христианства. Но Анастасия невозмутимо держалась веры, а палач, который попытался прикоснуться к ней, мгновенно ослеп и умер.

Святую казнили, сожгли, однако ее тело оказалось не повреждено огнем. Впоследствии на месте могилы Анастасия построили храм, названный в ее честь.

Главные традиции Дня Анастасии

Святая Анастасия считается защитницей девушек и женщин, а также покровительницей беременных. Поэтому в этот день было принято молиться Анастасии о благополучии себе и детям.

Считалось, что святая помогает привлечь в семью счастье и защитить от болезней. Также Анастасию просили о легких родах. К тому же в этот день девушки и женщины вышивали полотенца, как оберег для семьи.

Народные приметы этого дня

Какая погода сегодня - такая будет в октябре

В День Анастасии облака на небе плывут против ветра - скоро будут снегопады

Много сосулек свисает с крыши - к урожайному году

Если сегодня в реке стало меньше воды - весь год будет неблагоприятным для рыболовства

Что сегодня нельзя делать

День Анастасии имеет определенные запреты, которых старалась придерживаться предки. Например, сегодня нельзя:

шить и вышивать - в основном этот запрет касался беременных

ругать и тем более бить животных - придут болезни

ходить босиком по дому можно навлечь неприятности себе и родственникам

прокалывать уши - будут долго заживать

До Рождества продолжался Рождественский пост, которого старались придерживаться для духовного очищения.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 22 декабря день ангела у людей с такими именами: Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий.

Кроме этого, по старому стилю сегодня именины отмечают: Софрон, Василий, Александр, Владимир, Анна, Степан.