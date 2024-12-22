Праздник 22 декабря: что нельзя делать в День Анастасии, приметы
Воскресенье 22 декабря - 26-е воскресенье после Пятидесятницы, перед Рождеством Христовым. Сегодня православная церковь почитает память святой великомученицы Анастасии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 22 декабря, а также о запретах, истории и традициях этого дня.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святая Анастасия Узорешительница жила в Риме во времена правления императора Диоклетиана. Ее отец Претекстат был язычником, а мать Фауста - тайной христианкой, которая привила дочери веру. А также нашла Анастасии знающего и мудрого учителя Хрисогона.
Фауста умерла рано и отец Анастасии выдал дочь замуж за Публия, помимо воли святой. Но девушка стремилась посвятить жизнь Богу. Под предлогом болезни, Анастасия жила в отдельной комнате, а по ночам одевалась в нищенку и вместе со служанкой посещала заключенных христиан, среди которых был Хрисогон.
Девушка приносила им лекарства и еду, помогала кормить и обрабатывать раны. Узнав правду, разъяренный муж Анастасии велел запереть девушку в ее покоях, запретив общаться с окружающими.
Однако вскоре Публий погиб в кораблекрушении, а Хрисогона казнили. Поэтому свободная девушка продолжила помогать сподвижникам, привлекая к вере все больше людей.
Через некоторое время об Анастасии узнал Диоклетиан. Девушку схватили и пытались заставить отречься от христианства. Но Анастасия невозмутимо держалась веры, а палач, который попытался прикоснуться к ней, мгновенно ослеп и умер.
Святую казнили, сожгли, однако ее тело оказалось не повреждено огнем. Впоследствии на месте могилы Анастасия построили храм, названный в ее честь.
Главные традиции Дня Анастасии
Святая Анастасия считается защитницей девушек и женщин, а также покровительницей беременных. Поэтому в этот день было принято молиться Анастасии о благополучии себе и детям.
Считалось, что святая помогает привлечь в семью счастье и защитить от болезней. Также Анастасию просили о легких родах. К тому же в этот день девушки и женщины вышивали полотенца, как оберег для семьи.
Народные приметы этого дня
- Какая погода сегодня - такая будет в октябре
- В День Анастасии облака на небе плывут против ветра - скоро будут снегопады
- Много сосулек свисает с крыши - к урожайному году
- Если сегодня в реке стало меньше воды - весь год будет неблагоприятным для рыболовства
Что сегодня нельзя делать
День Анастасии имеет определенные запреты, которых старалась придерживаться предки. Например, сегодня нельзя:
- шить и вышивать - в основном этот запрет касался беременных
- ругать и тем более бить животных - придут болезни
- ходить босиком по дому можно навлечь неприятности себе и родственникам
- прокалывать уши - будут долго заживать
До Рождества продолжался Рождественский пост, которого старались придерживаться для духовного очищения.
У кого сегодня именины
По новому стилю, 22 декабря день ангела у людей с такими именами: Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий.
Кроме этого, по старому стилю сегодня именины отмечают: Софрон, Василий, Александр, Владимир, Анна, Степан.
Кстати, ранее мы писали о том, можно ли отмечать Рождество дважды.
Кроме этого, сообщали о том, как церковь вычислила календарную дату Рождества Христова.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия