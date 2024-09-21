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Праздник 21 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 21 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 21 сентября, свято - православные украинцы чтят память святого апостола Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Кодрат был известен своей твердой верой и силой проповедей, которые привели многих людей в христианство. Он смело разрушал языческие храмы, уничтожал идолов и изгонял демонов молитвами, что вызвало ненависть язычников, начавших преследовать его.

Несмотря на все мучения, святой Кодрат оставался верен Христу. Его бросали в темницу, забрасывали камнями и морили голодом, но благодать Божия всегда его поддерживала. После долгих испытаний он завершил свой земной путь, обретя вечную жизнь в Небесном Царстве.

Мученичество св. Кодрата, фреска (изображение: Википедия)

Епископ Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке в городе Эфес. Оба учились в одном монастыре: Ипатий впоследствии принял монашество, а Андрей стал священником.

В те времена император Лев Исаврянин проводил преследование почитателей икон. Ипатий и Андрей открыто выступили в их защиту. За это император вызвал их на диспут, но, наперекор убедительности святых, их бросили в тюрьму, пытаясь вынудить отказаться от своих взглядов. Однако даже заключение не сломило их веры, и они приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать сегодня, 21 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться, злословить
  • Лениться и сплетничать
  • Брать или давать что-либо взаймы.

Также не рекомендуется ходить в баню, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем. Считается, что в этот день вода обладает особой энергией, которая может отрицательно повлиять на самочувствие.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Ясная, солнечная погода весь день - к теплой осени
  • На деревьях уже опали листья - зима придет рано
  • Мало грибов, но много орехов - к суровой зиме
  • На рассвете красное небо - ждите ветра с дождем
  • На деревьях много паутины - осень будет теплой
  • Много шишек на елках - к хорошему урожаю ягод.

В этот день крестьяне активно готовились к следующему сезону: удобряли землю и молотили зерно нового урожая, создавая запасы на будущее.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся сьогодні - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День фармацевтического работника
  • День изобретателя и рационализатора
  • День города Херсон
  • День города Кропивницкий
  • День города Чернигов
  • Международный день красной панды
  • Международный день мира
  • Всемирный день благодарения
  • День хирурга.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 года - новая дата и традиции праздника.

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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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