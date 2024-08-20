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Праздник 20 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 20 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 20 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого пророка Самуила по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Пророк Самуил был последним судьей Израиля и жил около 1146 года до Рождества Христова. Он родился в семье Элкана и Анны, и еще до рождения был обещан Богу. В три года его отдали на воспитание первосвященнику Илию в храм.

В 12 лет Самуил получил от Бога откровение, что дом Илия будет наказан из-за нечестивости его сыновей. Это пророчество сбудется, когда филистимляне убьют многих израильтян и заберут Ковчег Божий. Илий умирает, узнав об этом, а его невестка умирает вслед от горя.

После Илия Самуил стал судьей Израиля. По преданию, во время его правления Ковчег Божий вернули из плена, а израильтяне восстановили свои города. Когда Самуил состарился, он поставил своих сыновей судьями, но они не оправдали его ожиданий. Израильтяне попросили царя, и Самуил помазал Давида на царство после того, как Саул не исполнил повеления Божия.

Самуил умер в старости. Его жизнь описана в Библии, а в 406 году его мощи были перенесены в Константинополь.

Пророк Самуил, судья Израильский (изображение: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 20 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ругаться или сплетничать
  • Свататься и планировать свадьбу
  • Оставлять детей без присмотра
  • Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется сегодня стричь волосы или ногти. Считается, что этим вы можете сократить себе жизнь.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Высоко летают птицы - осень будет теплой
  • Идет ливень - осенью будет хорошая погода
  • Закат красный - ждите дождей
  • Высоко плывут облака - к солнечному дню
  • Туман заслоняет солнце - скоро начнется дождь.

Святой Самуил является покровителем и защитником мужчин. Ему обращаются с просьбами о здоровье, поддержке в обучении, разрешении конфликтов и получении мудрых советов.

В старые времена жена обязательно готовила вкусный ужин, чтобы обрадовать своего мужа. Верили, что это принесет в семью счастье и взаимопонимание.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Максим, Виктор, Владимир, Тимофей, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день медицинского транспорта
  • Всемирный день комара
  • День музыкальных шкатулок
  • Всемирный день лености.

Раньше мы рассказывали, можно ли носить крестик умершего родственника и объяснение.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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