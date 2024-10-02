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Праздник 2 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 2 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 2 октября, свято - православные украинцы чтят память святого священномученика Киприана и святой священномученицы Юстины по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Киприан родился примерно в 210 году в семье, которая исповедовала язычество. Получив отличное образование, он стал известным ритором и философом. Однако его жизнь кардинально изменилась после принятия христианства в 246 году.

Став епископом Карфагена, Киприан активно проповедовал и совершал богослужения, способствуя укреплению христианской общины. Во время гонений за правление императора Диоклетиана он подвергся преследованиям, но, даже скрываясь, поддерживал верующих. В 258 году его казнили, однако он принял свою смерть с мужеством, отказавшись отречься от Христа.

Киприан оставил после себя важные произведения, среди которых трактат "О единстве церкви", посвященный теме единства христиан, и "Письма", где он рассматривает вопросы веры и нравственности. Эти труды оказали существенное влияние на христианскую мысль и дальнейшее развитие православия.

Священномученик Киприан и мученица Юстина (изображение: википедия)

Юстина родилась в языческой семье в Риме, но со временем приняла христианство. Она отличалась не только внешней красотой, но и глубокой верой. После крещения Юстина решила посвятить свою жизнь служению Богу, отказавшись от всех светских соблазнов.

Благодаря своему благочестию и добрым делам, Юстина получила уважение многих, но также привлекла внимание местных властей, что привело к преследованиям. Несмотря на пытку, она отказалась отречься от своей веры, вызвав восхищение у многих людей своей стойкостью.

Юстина погибла мученической смертью по приказу римского императора в III веке, приняв свою судьбу с большим мужеством и стала символом непоколебимой веры и преданности Христу.

Икона с жизнью, конец XVIII века (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Конфликтовать, ссориться и злословить
  • Сплетничать, распускать слухи
  • Принимать подарки от незнакомцев.

Также не советуют носить яркую одежду и украшения, поскольку считается, что сегодня, из-за чрезмерного внимания, можно потерять финансовую стабильность.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от громких вечеринок и употребления алкоголя. Издавна украинцы верили, что день после Покрова следует провести в семейном кругу, ведь это помогает сохранить гармонию и покой в доме.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Днем нет ветра - ночью ждите сильный мороз
  • На растениях с утра иней - погода будет сухой и теплой
  • Домашние животные ищут теплое место - ждите снег
  • Ветер дует с юга - к хорошему урожаю озимых культур
  • Идет дождь - в ближайшее время начнутся заморозки
  • Весь день стоит хорошая погода - к долгой, теплой осени
  • Много грибов в лесу - следующим летом часто будут дожди.

Согласно народным поверьям, с сегодняшнего дня погода начинает существенно меняться, и осенние холода становятся уже ощутимыми. Это также период, когда овощеводы активно сеют морковь, чеснок, щавель, петрушку и другие культуры на своих участках.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Александра, Анна, Юстина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день социального педагога
  • Еврейский Новый год, "Рош ха-Шана"
  • Международный день ненасилия
  • Международный день безопасной дороги в школу
  • Всемирный день ДЦП
  • День рождения электронной почты
  • День Махатмы Ганди.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 - что можно и что нельзя делать, а также традиции праздника

Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 года - православный календарь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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