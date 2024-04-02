Праздник 2 апреля: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

История и традиции этого дня

Святой Тит - это апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита. Родился и умер на острове Крит. К нему обращено Послание Титу, которое входит в состав Нового Завета. Тит был язычником рождения, как сообщает Павел в Послании Галатам.

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Считается, над каким жильем птица раскроется, там скоро начнется бесхлебица, и людям придется "затянуть пояса".

Народные приметы 2 апреля

Если по полям мало рек разлилось, то сенокосы и урожай будут слабыми.

Если тающий лед, в озере сразу тонет - жди плохого урожая.

Перепелка кричит - к хорошей жатве хлеба.

Журавли потянулись на юг, следовательно, не быть году урожайным и удачным.

Если голуби разворачивались – приближается тепло.

Что нельзя делать 2 апреля

В эту дату не стоит кормить ворон, иначе они начнут летать над домом, навлекая на его жителей проблемы. Из самых частых – голод, потребность и болезни.

Не рекомендуется спать на несвежем белье. Нужно ее поменять, сбив все подушки и одеяла.

В общем, в этот день нельзя скучать, ссориться с кем-то и думать о плохом.

День сегодня отмечают владельцы таких имен: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.