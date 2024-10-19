Праздник 19 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Пророк Иоил, вероятно, жил в Иудейском царстве во время социальных и религиозных кризисов, когда народ переживал голод или нашествие саранчи. В своем послании он призывает людей к покаянию, восстановлению и возвращению к Богу, обещая исцеление земли и благословения Бога.

В книге Иоила нашествие саранчи предстает как проявление Божьего гнева и символ наказания за грехи. Одним из ключевых обещаний является пророчество об излиянии Святого Духа на всех людей, что стало важным предсказанием в христианской традиции, особенно в контексте Пятидесятницы.

Иоил внес весомый вклад в библейское наследие, и его слова активно используются в проповедях и литературе, исследующей темы покаяния и надежды.

Иоил. Фреска Потолка Сикстинской капеллы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 19 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Конфликтовать и сплетничать

Отказывать в помощи

Оставлять окна открытыми.

Также не рекомендуется в этот день сушить белье на улице, поскольку наши предки верили, что это может привести к болезням.

В старину сегодня провожали осень и встречали зиму. Верили, что уже начинаются настоящие морозы. Традиционно из куриного мяса готовили разные блюда на праздничный стол.

Народные приметы и традиции этого дня

Закат красный - скоро похолодает.

Безветренный день - станет еще холоднее

Пошел снег - к снежной зиме

Холодно и дождь - к поздней зимы.

Также сегодня отмечается Дмитровская поминальная суббота. Это день, когда верующие чтят память усопших родственников, посещая кладбища и молясь за их покой. Также в этот день поминают всех погибших, защищая родную землю от врагов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергий, Феликс, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: