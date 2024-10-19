Праздник 19 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 19 октября, праздник - православные украинцы память святого пророка Иоила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Пророк Иоил, вероятно, жил в Иудейском царстве во время социальных и религиозных кризисов, когда народ переживал голод или нашествие саранчи. В своем послании он призывает людей к покаянию, восстановлению и возвращению к Богу, обещая исцеление земли и благословения Бога.
В книге Иоила нашествие саранчи предстает как проявление Божьего гнева и символ наказания за грехи. Одним из ключевых обещаний является пророчество об излиянии Святого Духа на всех людей, что стало важным предсказанием в христианской традиции, особенно в контексте Пятидесятницы.
Иоил внес весомый вклад в библейское наследие, и его слова активно используются в проповедях и литературе, исследующей темы покаяния и надежды.
Иоил. Фреска Потолка Сикстинской капеллы (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 19 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться, злословить
- Конфликтовать и сплетничать
- Отказывать в помощи
- Оставлять окна открытыми.
Также не рекомендуется в этот день сушить белье на улице, поскольку наши предки верили, что это может привести к болезням.
В старину сегодня провожали осень и встречали зиму. Верили, что уже начинаются настоящие морозы. Традиционно из куриного мяса готовили разные блюда на праздничный стол.
Народные приметы и традиции этого дня
- Закат красный - скоро похолодает.
- Безветренный день - станет еще холоднее
- Пошел снег - к снежной зиме
- Холодно и дождь - к поздней зимы.
Также сегодня отмечается Дмитровская поминальная суббота. Это день, когда верующие чтят память усопших родственников, посещая кладбища и молясь за их покой. Также в этот день поминают всех погибших, защищая родную землю от врагов.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергий, Феликс, Ян.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День работников целлюлозно-бумажной промышленности
- Международный день ремонта
- Международный день джина с тоником.
Раньше мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила и что нельзя делать в этот день.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.