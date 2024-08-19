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Праздник 19 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Понедельник 19 августа 2024 06:00
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Праздник 19 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 19 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 19 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Андрея Стратилата и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Андрей был римским военачальником во время правления императора Максимиана. На войне с Сирией он получил титул "стратилат", что означает главнокомандующий. Андрей, хотя сам еще не был крещен, уверовал во Христа и убеждал своих языческих воинов в истинности христианской веры. Тогда его небольшой отряд победил многочисленное персидское войско.

После возвращения с победой, враги донесли правителю Антиоху, что военачальник обратил солдат в христианство. На суде Андрей смело признал свою веру, за что его подвергли пыткам, а его воинов распяли. Однако никто из них не отрекся от Христа.

Перед смертью святой мученик вместе со своими воинами принял крещение в городе Тарс. Андрей молился о тех, кто будет чтить их память, и попросил у Бога дарить людям целебный источник на месте их гибели. Он появился сразу после казни.

Похоронили мучеников епископы Петр и Нон. Один из клириков, страдая от злого духа, выпил воды из источника и поправился. Весть о чудесном источнике быстро распространилась, и люди стали приходить к нему, получая исцеление за свои молитвы.

Праздник 19 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Святой Андрей Стратилат (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 19 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Думать о плохом, жаловаться на свою судьбу
  • Сплетничать и наговаривать на других
  • Подметать или иным образом убирать пол
  • Одалживать соль - иначе вас будет ждать горе
  • Надевать грязные, старые или порванные вещи.

Также не рекомендуется ремонтировать обувь и одежду, делать ремонт или заниматься рукоделием. Издавна верили, что сегодня большой риск раниться или травмироваться во время таких занятий.

Важно не ссориться с родными в этот день, ведь это может привести к потере мира и покоя в вашем доме на долгое время.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром стоит густой туман - зимой будет много снега
  • Весь день теплая погода - такой будет осень
  • Пасмурное утро - ждите затяжных дождей осенью
  • Прохладно и много комаров утром - днем будет жара.

Сегодня люди молятся святому Андрею Стратилату, который считается покровителем военных и защитником Родины. Верующие просят о защите страны от войны, исцелении от болезней, а военные молятся о покровительстве и помощи на службе.

Ранее в этот день отмечали смену сезона. Было принято устраивать праздничные гуляния и накрывать богатые столы, к которым обязательно приглашали друзей и родственников.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Тимофей Николай.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День пасечника в Украине
  • Всемирный день гуманитарной помощи
  • Всемирный день фотографии
  • Международный день орангутанга
  • День почтовой марки (День филателии).

Раньше мы рассказывали о Рождестве Пресвятой Богородицы 2024 - новая дата, запреты и традиции праздника, которые обязательно нужно знать.

Также читайте что такое венец безбрачия и как его снять самостоятельно.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.

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