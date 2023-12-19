Праздник 19 декабря: что нужно сделать, чтобы не быть бедным

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Преподобный Григорий был диаконом в Медиолане, но уехал в Александрию, где стал епископом. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял демонов. Он также помог остановить войну между царями Эфиопии и Омиритов, будучи между ними посредником. Он умер в мире и был похоронен в Пещерах. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.

В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. В этот день люди перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.

По народным поверьям, на Григория обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья, долголетия, успеха и достатка.

Если в день Григория обойти стог сена три раза против солнца, то в этом году можно будет разбогатеть.

Главные приметы этого дня

Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.

Ветер с юга, значит, в июне будут часто грозы и дожди.

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

В народе говорили: "Если на Григория много снега – будет много хлеба".

Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.

Что нельзя делать в этот день

Выносить золу и мусор, чтобы не выкинуть свое счастье.

Злословить и плохо думать о других.

Не следует делать тяжелую работу по дому, чтобы не навлечь нищету на семью.

Лучше сегодня не стричься, чтобы не украсть у себя счастье.

Не следует в этот день гадать и загадывать на будущее.

Нельзя сегодня пить много спиртного.

У кого сегодня день ангела:

Григорий, Марко, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция.