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Праздник 19 декабря: что нужно сделать, чтобы не быть бедным

Вторник 19 декабря 2023 06:00
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Праздник 19 декабря: что нужно сделать, чтобы не быть бедным Какой праздник 19 декабря (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

19 декабря православные в Украине отмечают день памяти преподобного Григория.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Преподобный Григорий был диаконом в Медиолане, но уехал в Александрию, где стал епископом. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял демонов. Он также помог остановить войну между царями Эфиопии и Омиритов, будучи между ними посредником. Он умер в мире и был похоронен в Пещерах. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.

В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. В этот день люди перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.

По народным поверьям, на Григория обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья, долголетия, успеха и достатка.

Если в день Григория обойти стог сена три раза против солнца, то в этом году можно будет разбогатеть.

Главные приметы этого дня

  • Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.
  • Ветер с юга, значит, в июне будут часто грозы и дожди.
  • Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
  • В народе говорили: "Если на Григория много снега – будет много хлеба".
  • Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.

Что нельзя делать в этот день

  • Выносить золу и мусор, чтобы не выкинуть свое счастье.
  • Злословить и плохо думать о других.
  • Не следует делать тяжелую работу по дому, чтобы не навлечь нищету на семью.
  • Лучше сегодня не стричься, чтобы не украсть у себя счастье.
  • Не следует в этот день гадать и загадывать на будущее.
  • Нельзя сегодня пить много спиртного.

У кого сегодня день ангела:

Григорий, Марко, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция.

Читайте также, будут ли в декабре украинцы дополнительные выходные.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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