Праздник 19 декабря: что нужно сделать, чтобы не быть бедным
19 декабря православные в Украине отмечают день памяти преподобного Григория.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Преподобный Григорий был диаконом в Медиолане, но уехал в Александрию, где стал епископом. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял демонов. Он также помог остановить войну между царями Эфиопии и Омиритов, будучи между ними посредником. Он умер в мире и был похоронен в Пещерах. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.
В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. В этот день люди перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.
По народным поверьям, на Григория обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья, долголетия, успеха и достатка.
Если в день Григория обойти стог сена три раза против солнца, то в этом году можно будет разбогатеть.
Главные приметы этого дня
- Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.
- Ветер с юга, значит, в июне будут часто грозы и дожди.
- Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
- В народе говорили: "Если на Григория много снега – будет много хлеба".
- Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.
Что нельзя делать в этот день
- Выносить золу и мусор, чтобы не выкинуть свое счастье.
- Злословить и плохо думать о других.
- Не следует делать тяжелую работу по дому, чтобы не навлечь нищету на семью.
- Лучше сегодня не стричься, чтобы не украсть у себя счастье.
- Не следует в этот день гадать и загадывать на будущее.
- Нельзя сегодня пить много спиртного.
У кого сегодня день ангела:
Григорий, Марко, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция.
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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.